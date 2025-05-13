14χρονος οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα, περνούσε κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα!

Ένας 14χρονος συνελήφθη χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το thestival, επικαλούμενο την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος, όχι μόνο οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα, αλλά παραβίασε και ερυθρούς σηματοδότες ενώ μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα.

θεσσαλονίκη: O ανήλικος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στα σήματα των αστυνομικών

Μάλιστα αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε σήματα αστυνομικών, οι οποίο τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας και να του περάσουν χειροπέδες.

Σημειώνεται πως κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δεκατέσσερα άτομα, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν στερούμενα σχετικής άδειας ικανότητας.

Μεταξύ των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονται και ο 14χρονος καθώς και 21χρονος, ο οποίος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή Χαριλάου, κατείχε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη.

