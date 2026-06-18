Το «Εργο-τάξη-ο» της Χαλκιαδάκης Α.Ε. ανακαίνισε το Δημοτικό Σχολείο Πισκοκεφάλου

Με χαμόγελα, ομαδικό πνεύμα και διάθεση προσφοράς πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εθελοντική δράση «Εργο-τάξη-ο» της Χαλκιαδάκης Α.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο Πισκοκεφάλου Σητείας. Μετά την πρώτη επιτυχημένη δράση στο 30ό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το «Εργο-τάξη-ο» συνέχισε το ταξίδι του στη Σητεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Χαλκιαδάκης Α.Ε. να στηρίζει έμπρακτα τη σχολική κοινότητα σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Εργαζόμενοι της εταιρείας, σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και φορείς της περιοχής, πραγματοποίησαν παρεμβάσεις που αναβάθμισαν ουσιαστικά τους χώρους του σχολείου, δημιουργώντας ένα πιο όμορφο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στους εξωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, όπως η αποκατάσταση της ξύλινης θεατρικής σκηνής, η αναβάθμιση του γηπέδου μπάσκετ, η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιχνιδιού και ανακύκλωσης, ο καλλωπισμός της αυλής και του κήπου με φυτεύσεις, καθώς και εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης των χώρων.

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Μεταξύ άλλων:

Ø Βάφτηκαν τα κάγκελα, οι εξωτερικοί τοίχοι και τα επιδαπέδια παιχνίδια της αυλής.

Ø Αποκαταστάθηκε η ξύλινη θεατρική σκηνή του σχολείου.

Ø Έγινε διαγράμμιση του γηπέδου μπάσκετ και τοποθετήθηκαν προστατευτικά στις μπασκέτες.

Ø Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια και stand ανακύκλωσης για τη συλλογή πλαστικών καπακιών.

Ø Καθαρίστηκε ο κήπος και φυτεύτηκαν αρωματικά φυτά και ένα δέντρο ελιάς.

Ø Προσφέρθηκαν βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, μπάλες, τραπέζι πινγκ-πονγκ, ρακέτες και νέο παιχνίδι εξωτερικού χώρου για τους μαθητές.

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Η δράση υλοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη συμμετοχή 21 εθελοντών εργαζομένων της Χαλκιαδάκης Α.Ε. από τη Σητεία και το Ηράκλειο, οι οποίοι αφιέρωσαν τον χρόνο, την ενέργεια και το μεράκι τους για να μετατρέψουν την ιδέα σε πράξη. Το πρόγραμμα «Εργο-τάξη-ο» αποτελεί μια πρωτοβουλία εθελοντισμού, που υιοθετήθηκε από τα Super market Χαλκιαδάκης, με στόχο τη βελτίωση σχολικών υποδομών σε όλη την Κρήτη, μέσα από τη συνεργασία και τον εθελοντισμό εργαζομένων, σχολικών κοινοτήτων και τοπικών φορέων.

Ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της Χαλκιαδάκης Α.Ε., δήλωσε:

«Το “Εργο-τάξη-ο” δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση ενός σχολικού χώρου. Αφορά την αξία του εθελοντισμού, τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Οι εθελοντές μας αφιέρωσαν τον χρόνο, την ενέργεια και το μεράκι τους για να προσφέρουν στα παιδιά ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης και δημιουργίας. Αυτό είναι για εμάς το πιο σημαντικό αποτέλεσμα. Στη Χαλκιαδάκης Α.Ε. πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πραγματική αξία μόνο όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Γι’ αυτό και μέσα από το “Εργο-τάξη-ο” θέλουμε να βρεθούμε δίπλα σε ακόμη περισσότερα σχολεία της Κρήτης, δημιουργώντας μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους.»

Καθοριστική για την επιτυχία της δράσης υπήρξε η ενεργή συμμετοχή της σχολικής και τοπικής κοινότητας του Πισκοκεφάλου.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, τον Δήμο Σητείας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πισκοκεφάλου «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» για τη συνεργασία, τη φιλοξενία και τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Σητείας κ. Μαριάννα Ξενικάκη, στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας κ. Αλεξάκη Αλέξανδρο και στη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου κα. Αραμπατζή Σμαρούλα, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της ημέρας. Τέλος, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Cosmos Sport για την πολύτιμη υποστήριξη και συνεισφορά της στη δράση. Χάρη στην προσφορά της, το Δημοτικό Σχολείο Πισκοκεφάλου απέκτησε νέο αθλητικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων τραπέζι ping-pong με ρακέτες και μπαλάκια, καθώς και μπάλες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενισχύοντας τις δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας υπήρξε ιδιαίτερα συγκινητική. Με ευχαριστήριες επιστολές τους, τόσο ο Πολιτιστικός Σύλλογος όσο και η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου αναγνώρισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ξεπερνούν τα όρια μιας απλής χορηγίας και αφήνουν ένα ουσιαστικό και διαχρονικό θετικό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης δράσης του, το «Εργο-τάξη-ο» επιβεβαιώνει ότι όταν εργαζόμενοι, σχολικές κοινότητες και τοπικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές με θετικό αποτύπωμα για τα παιδιά και τον τόπο μας. Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης, παραμένοντας δίπλα στους ανθρώπους του τόπου μας και συμβάλλοντας έμπρακτα σε ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά.

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Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. ευχαριστεί θερμά τους εργαζομένους που συμμετείχαν εθελοντικά στη δράση:

Αλμπάνη Γιάννη, Ανδρουλιδάκη Ισμήνη, Αναγνωστάκη Μαρία, Γιατζάκη Γιάννη, Ζωϊτσάκης Μιχάλης, Καθεκλάκη Αριστέα, Καναράκη Εύα, Κουκουβά Δέσποινα, Λουκά Τάσο, Λυράκη Δέσποινα, Μυρίλλα Μύρωνα, Πέππα Βαγγέλη, Πλέλλη Λευτέρη, Ροζάκη Μαρία, Τσαγκαράκη Ιωάννα, Τζαγκαράκη Μιχάλη, Τσικαλάκη Ευαγγελία, Φιοράκη Μαρίνα, Φκιάρα Σταύρο, Χαιρέτη Φωτεινή και Χατζηαθανασίου Δημήτρη.

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