Μάζεψε 650 πεταμένες μπαταρίες laptop και τροφοδοτεί το σπίτι του με δωρεάν ηλιακή ενέργεια

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ένας άνδρας κατάφερε να βρει μια πρωτότυπη και οικονομική λύση, μετατρέποντας περισσότερες από 650 πεταμένες μπαταρίες laptop σε μια τεράστια «τράπεζα» ενέργειας που σήμερα τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα από φωτοβολταϊκά.

Το εντυπωσιακό project ξεκίνησε το 2016, όταν ο ίδιος αναζητούσε έναν οικονομικό τρόπο αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας που παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά πάνελ της κατοικίας του. Αντί να επενδύσει σε ακριβές νέες μπαταρίες, αποφάσισε να αξιοποιήσει παλιές μπαταρίες φορητών υπολογιστών που κατέληγαν στα απορρίμματα.

Πώς αξιοποίησε τις παλιές μπαταρίες laptop

Οι περισσότερες μπαταρίες laptop αποτελούνται από πολλές επιμέρους κυψέλες λιθίου. Συχνά, μόνο ένα μέρος αυτών παρουσιάζει φθορά, ενώ αρκετές παραμένουν λειτουργικές. Ο δημιουργός του συστήματος αποσυναρμολογούσε κάθε μπαταρία, έλεγχε ξεχωριστά τις κυψέλες και κρατούσε όσες βρίσκονταν σε καλή κατάσταση.

Με την πάροδο των ετών συγκέντρωσε περισσότερες από 650 μπαταρίες, ενώ αργότερα ο αριθμός ξεπέρασε ακόμη και τις 1.000 μονάδες. Οι λειτουργικές κυψέλες συνδέθηκαν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για το φωτοβολταϊκό δίκτυο του σπιτιού.

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Η «τράπεζα» ενέργειας που αποθηκεύει το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά

Το σύστημα λειτουργεί όπως ένα κλασικό off-grid φωτοβολταϊκό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στις μπαταρίες και χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή κατά τις βραδινές ώρες.

Η εγκατάσταση βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο περίπου 50 μέτρα μακριά από την κατοικία και περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάνελ, ελεγκτές φόρτισης, μετατροπείς τάσης (inverters) και το σύστημα αποθήκευσης που κατασκευάστηκε από τις επαναχρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Τι δείχνουν οι έρευνες για την επαναχρησιμοποίηση μπαταριών

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σημαντικό ποσοστό των κυψελών από παλιές μπαταρίες λιθίου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, εφόσον προηγηθεί σωστός τεχνικός έλεγχος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και το 50% των κυψελών από απορριπτόμενες μπαταρίες παραμένει λειτουργικό και μπορεί να αξιοποιηθεί σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας, μειώνοντας το κόστος και περιορίζοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Οι κίνδυνοι και τα μέτρα ασφαλείας

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μπαταρίες λιθίου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Λανθασμένες συνδέσεις, υπερφόρτιση ή κακή διαχείριση μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση, βλάβες ή ακόμη και πυρκαγιά.

Για τον λόγο αυτό, αντίστοιχα συστήματα δεν συνιστώνται για κατασκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις, κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας και συστήματα παρακολούθησης της λειτουργίας των μπαταριών.

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