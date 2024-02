Θερμός: Πώς θα επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας

Όταν ήμουν στα early 20’s μου, ομολογώ πως έβλεπα τους ανθρώπους που κουβαλούσαν θερμός με τον καφέ ή το νερό τους και πραγματικά… ΔΕΝ καταλάβαινα τον λόγο. Τι πιο απλό από το να πάρεις έναν καφέ από μία καφετέρια (ή να παραγγείλεις τέλος πάντων!) και ένα νερό! Τα χρόνια όμως πέρασαν, και συνειδητοποίησα (όπως φαντάζομαι κι εσύ) πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Καταρχάς όταν έχεις μία καθημερινή δουλειά, στην οποία κάθεσαι ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό ωρών, δεν μπορείς να παραγγείλεις 5 καφέδες. Είναι ασύμφορο για τις περισσότερες δουλειές – το υπολόγισα! Επίσης, για τον ίδιο λόγο δεν μπορείς να παραγγέλνεις καθημερινά φαγητό απ’ έξω. Οπότε πού καταλήγουμε; Χρειαζόμαστε ένα θερμός για να βάζουμε το πρωινό καφεδάκι μας (και το μεσημεριανό και το απογευματινό που φτιάχνουμε στη δουλειά) όπως και ένα θερμός φαγητού για το μεσημεριανό μας. Ειδικά αν έχεις και παιδιά, θα πίνεις νερό στο όνομα των θερμός φαγητού! Μαγειρευτό φαγητό, σνακ, φρούτα, μέχρι και φρουτόκρεμες μπορούν να διατηρηθούν για ώρες ακριβώς όπως ήταν όταν έσβησες το μάτι!

Πάμε πάλι στην καθημερινή χρήση των θερμός για σένα εργαζόμενε: τα δικά σου θερμός, είναι πολύ σημαντικό να κρατάνε το ποτό/φαγητό σου ζεστό ή κρύο, όσο περισσότερες ώρες γίνεται! Σωστά;

Εδώ λοιπόν θα αναφέρω το Spitishop: πρόκειται για ένα e-shop, που διαθέτει και δύο φυσικά καταστήματα (στην Αγία Παρασκευή και στο Περιστέρι), το οποίο για χρόνια το ήξερα για την τεράστια ποικιλία σε ποιοτικά λευκά είδη – εξαιρετικών σχεδίων, όπως σεντόνια, παπλωματοθήκες, ριχτάρια κ.α. Τα τελευταία χρόνια έμαθα πως επεκτάθηκε και σε πολλές άλλες κατηγορίες, όπως απ’ ότι έμαθα τα εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής θερμός!

Στο Spitishop θα βρεις ποτήρια θερμός, παγούρια θερμός, κανάτες θερμός, μπουκάλια θερμός, ακόμη και αξεσουάρ θερμός και καλαμάκια μεταλλικά/σιλικόνης! Τα παγούρια θερμός θα σου χρησιμεύσουν ιδιαίτερα αν αθλείσαι, καθώς μπορείς να πάρεις το παγούρι σου μαζί στο γυμναστήριο/για τρέξιμο ή όπου αλλού κάνεις τη γυμναστική σου. Στο Spitishop θα βρεις και τους κατάλληλους γάντζους για να κρεμάς το θερμός σου: από το ποδήλατό σου, την τσάντα σου, τη ζώνη σου ή όπου αλλού σε βολεύει!

Τα ποτήρια θερμός ενδείκνυνται περισσότερο για ζεστά ροφήματα (αν και έχουν και καλαμάκι τα περισσότερα), ενώ τα μπουκάλια θερμός είναι πιο κατάλληλα για νερό και κρύα ροφήματα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν θα κρατήσουν αντίστοιχα ζεστό τον καφέ σου και αυτά. Από την άλλη οι κανάτες θερμός (εσύ ήξερες ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα;!) είναι πραγματικά ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που αφήνεις έξω από την κατάψυξη παγάκια και λιώνουν στη στιγμή… η κανάτα θερμός θα κρατήσει δροσερό το νερό και στο τραπέζι που θα φάτε, και στη δουλειά σου μπορείς να το έχεις δίπλα σου χωρίς να «βράσει» (ευκαιρία να πίνεις και περισσότερο νερό).

Κάνοντας μια, πιο σε βάθος, αναζήτηση, είδα πως η Estia και η Chilly’s έχουν καταπληκτικά προϊόντα: τα μπουκάλια θερμός τους κρατούν κρύα τα ροφήματα έως 24 ώρες και ζεστά έως 12 ώρες!

Image

Image

Τα θερμός της Estia έχουν άριστη ποιότητα κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγαλύτερη αντοχή στη μακροχρόνια χρήση και 100% αναλλοίωτη γεύση των υγρών. Επίσης, είναι απαλλαγμένα από ουσίες BPA και ασφαλή για επαφή με τρόφιμα και υγρά. Σούπερ-ασφαλή δηλαδή για εσένα και την οικογένειά σου!

Έχουν διπλό τοίχωμα και το καπάκι τους προσφέρει 100% στεγανότητα στα κρύα ροφήματα και spill proof προστασία στα ζεστά. Το χρώμα τους τοποθετείται μέσω της αποτελεσματικότερης τεχνικής powder coating, η οποία προσφέρει ένα ματ αποτέλεσμα και μεγάλη αντοχή στη μακροχρόνια χρήση. Last but not least: χωράει στις ποτηροθήκες των περισσότερων αυτοκινήτων! Γιατί ξέρεις πόσο πραγματικά άβολο είναι να πρέπει να κρατάς το θερμός ανάμεσα στα πόδια σου ενώ οδηγείς…

Τα θερμός της Chilly’s είναι επίσης κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, απαλλαγμένο από BPA και φινιρισμένο με προηγμένης διαδικασίας βαφή πούδρας. Έχει διπλό τοίχωμα με κενό αέρος και διατηρεί άψογα τόσο τα κρύα όσο και τα ζεστά ροφήματα, κρατώντας το άρωμα και τη φρεσκάδα τους. Το βιδωτό καπάκι του κλείνει αεροστεγώς και αποτρέπει τυχόν διαρροές.

Image

Image

Ένα άλλο σημαντικό για μένα θέμα, εδώ που φτάσαμε με τον πλανήτη μας, είναι τα προϊόντα που επιλέγω πλέον, όσο γίνεται να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το «φάγαμε» και το πλαστικό καλαμάκι στον φραπέ - που ήταν το χειρότερο – ας μην μείνουμε μόνο εκεί. Τα θερμός της Estia από τη σειρά "Save The Aegean" είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ με την αγορά τους συνεισφέρουμε σε ένα καλύτερο αύριο και καθαρότερες θάλασσες, αφού μέρος των πωλήσεων των προϊόντων χρηματοδοτεί τις ενέργειες του οργανισμού Αρχιπέλαγος για την προστασία των θαλασσών του Αιγαίου.

Το άλλο κεφάλαιο που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς είμαι και fashion icon, είναι τα αξεσουάρ μου να έχουν ένα στυλ, μία προσωπικότητα βρε παιδί μου! Θέλω όταν φοράω λεοπάρ πουλόβερ να έχω και ασορτί θερμός – πώς να το κάνουμε! Θέλω το θερμός μου να αποτελεί κομμάτι από το συνολάκι μου, όπως η τσάντα, το φουλάρι, τα γυαλιά ηλίου μου… γι’ αυτό και ξετρελάθηκα με τα απίστευτα σχέδια που βρήκα στο Spitishop! Είναι όμορφα, χαρούμενα, ονειρεμένα και μου φτιάχνουν τη διάθεση!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Απόλυτος Οδηγός Δώρων

Ξεφορτώσου τα παλιά σου ρούχα!