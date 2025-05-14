Virgin Island: Το ακραίο παιχνίδι όπου το σεξ γίνεται μέσο αυτοβελτίωσης

Πρεμιέρα έκανε χθες στην Βρετανία το Virgin island, ένα ακραίο reality show, στο οποίο 12 ενήλικοι παρθένοι φτάνουν σε ένα μεσογειακό θέρετρο της Κροατίας για να συμμετάσχουν σε ένα πρακτικό σεμινάριο οικειότητας υπό την καθοδήγηση κορυφαίων σεξολόγων παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τους φόβους που τους κρατούσαν πίσω στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Παρά τον χαρακτηρισμό του Channel 4 ως μιας «θερμής, αυθεντικής και σειράς που προκαλεί προβληματισμούς», το σόου έχει πυροδοτήσει ζωηρές συζητήσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι θεωρούν ότι εκμεταλλεύεται τους συμμετέχοντες και το χαρακτηρίζουν έως και «ανατριχιαστικό», ενώ άλλοι επαινούν την ειλικρίνεια που προβάλλει.

Η ιδέα για το «Νησί των Παρθένων» αντλεί έμπνευση από έρευνα του προγράμματος Next Steps του University College London. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι ένας στους οκτώ millennials δεν είχε κάνει σεξ μέχρι την ηλικία των 26 ετών, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.

Η σειρά επιχειρεί να εξερευνήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο, όπως ο εθισμός στα social media, το άγχος για την εικόνα του σώματος και η μοναξιά.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μερικοί από τους κορυφαίους σεξολόγους παγκοσμίως οδηγούν τους δώδεκα θαρραλέους παρθένους σε ένα μοναδικό, πρακτικό πρόγραμμα, με σκοπό να τους βοηθήσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το σεξ και την οικειότητα».

Η παραγωγή του Virgin island, έχει συμπεριλάβει δύο σεξουαλικούς συντρόφους, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τους θεραπευτές. Η προσέγγισή τους θα είναι πιο σωματική, με την προθυμία ακόμη και για σεξουαλική επαφή με τους θεραπευόμενους, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Ο Andre Lazarus, ένας πιστοποιημένος θεραπευτής οικειότητας, σεξ και σχέσεων με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας. Ο Andre, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, θα είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει τις παρθένες στην πρώτη τους σεξουαλική εμπειρία. Σημαντικό είναι ότι ο ίδιος έχει βιώσει μια τραυματική πρώτη επαφή με το σεξ, καθώς υπήρξε θύμα βιασμού στην ηλικία των 18 ετών.

Η Kat Slade είναι η δεύτερη «υποκατάσταση σεξουαλική σύντροφος» που θα συνεργαστεί με τον Andre. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αισθανθούν πιο άνετα με την εξερεύνηση της σεξουαλικής τους πλευράς.

Πηγή: newsbeast.gr

