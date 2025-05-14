Πώς να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από τα φρούτα και τα λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι απαραίτητα για την υγεία σου, όμως πολλές φορές μπορεί να κρύβουν κινδύνους αν δεν τα καθαρίζεις σωστά. Κατά την καλλιέργειά τους χρησιμοποιούνται συχνά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλα χημικά, τα οποία μπορεί να παραμείνουν στην επιφάνεια ή να απορροφηθούν από τον καρπό.

Ακόμα κι αν είναι βιολογικά, τα μικρόβια από το χώμα, το νερό ή τη μεταφορά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, ειδικά αν τα καταναλώσεις ωμά.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να πλένεις πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα φας ή τα μαγειρέψεις. Χρησιμοποίησε άφθονο νερό, και όπου μπορείς, τρίψε τα ελαφρά με μια μαλακή βούρτσα. Όμως μόνο το νερό δεν αρκεί.

Ηach για καθαρά φρούτα και λαχανικά

1. Φρούτα και λαχανικά με λεία επιφάνεια:

Η καλύτερη λύση είναι η μαγειρική σόδα. Μια κ.σ. σε 1 λίτρο νερό είναι αρκετή. Μουλιάζεις για 12-15 λεπτά και ξεπλένεις καλά με νερό.

2. Φυλλώδη λαχανικά:

Η καλύτερη λύση είναι το αλάτι και το ξύδι. Βάζεις 1 κούπα ξύδι για 3 κούπες νερό και 1 κ.σ αλάτι. Αφήνεις για 5-10 λεπτά και ξεπλένεις καλά.

Το αλάτι βοηθάει στο να φύγουν και τυχόν ζουζούνια από τα λαχανικά.

3. Φράουλες και μούρα:

Η καλύτερη λύση είναι το ξύδι. Βάζεις 1 κούπα ξύδι για 3 κούπες νερό, μουλιάζεις για 5-10 λεπτά και ξεπλένεις.

Μην ξεχνάς ότι τα πράγματα που βάζεις στο σώμα σου επηρεάζουν άμεσα την υγεία σου. Καθάρισε σωστά τα προϊόντα σου και να επιλέγεις, όσο γίνεται, εποχιακά και από αξιόπιστες πηγές. Έτσι, απολαμβάνεις όλα τα οφέλη χωρίς να βάζεις σε κίνδυνο τον οργανισμό σου.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οτσαλάν: Χαιρετίζει την ανακοίνωση διάλυσης του ένοπλου τμήματος του PKK

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Γι’ αυτό δεν βγαίνω πια στην τηλεόραση»