ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 20:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Οτσαλάν: Χαιρετίζει την ανακοίνωση διάλυσης του ένοπλου τμήματος του PKK
PKK
clock 19:49 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Κουρδιστάν (PKK), ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, «χαιρέτισε» τη διάλυση της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης.

«Χαιρετίζω με ταπεινότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο ιστορικό 12ο Συνέδριο», έγραψε ο Οτσαλάν σε μήνυμά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στο συνέδριο αποφασίστηκε η διάλυση του PKK

Αναφερόταν στο συνέδριο του ΡΚΚ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος του οποίου η ένοπλη οργάνωση πήρε την ιστορική απόφαση να καταθέσει τα όπλα έπειτα από περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπολέμου εναντίον του τουρκικού κράτους.

Ο 76χρονος Οτσαλάν έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα στη φυλακή αφού ηγήθηκε του ένοπλου αγώνα του κινήματός του κατά του τουρκικού κράτους με στόχο ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Τον Φεβρουάριο έκανε μια ιστορική έκκληση για ειρήνη.

Ο αγώνας έκανε τον κύκλο του, είπε, ζητώντας από το PKK να καταθέσει τα όπλα και χθες η ένοπλη οργάνωση υπάκουσε στην έκκλησή του.

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Νεκρός νέος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Λάρισα: Σε θώρακα και κοιλιά μαχαίρωσε ο 21χρονος τη μητέρα του -Καθάρισε το σπίτι μετά το έγκλημα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εργατικό Κόμμα Κουρδιαστάν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis