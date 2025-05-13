Πάνος Μιχαλόπουλος: «Γι’ αυτό δεν βγαίνω πια στην τηλεόραση»

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος έχει αποσυρθεί στην Καλαμάτα και ζει μια ήρεμη ζωή. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και ανέφερε τους λόγους που δεν θέλει να εμφανίζεται στην τηλεόραση.

«Το νιώθω ότι είμαι αγαπητός. Μου λέει ο κόσμος “γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση;” και αυτά. Όχι ότι δεν έχω προτάσεις, πολλές προτάσεις για σίριαλ. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που δουλεύω. Θέλω να τα αφιερώσω σε μένα, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Γι’ αυτό δεν βγαίνω στην τηλεόραση, για τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα με την τηλεόραση, την αγαπώ, σας βλέπω όλους. Αλλά να δώσω και τόπο στα νιάτα, να μπουν νέα παιδιά. Δεν ήμουν ποτέ μονοφαγάς, δεν τα ήθελα όλα για μένα. Εγώ πάντα βοηθούσα τους νέους και γι’ αυτό βλέπω πόσο με αγαπάνε», είπε αρχικά ο Πάνος Μιχαλόπουλος.

«Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχεις ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, την Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ. Μέχρι και με τον Παπαγιαννόπουλο έχω παίξει. 45 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι λίγα. Δεν έχω αποκλείσει το να επιστρέψω στην τηλεόραση, δεν είναι ότι έχω κάτι με κάποιον ή με κάποιο κανάλι. Δεν με συγκινεί πια αυτό το πράγμα. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Μ’ άρεσε πάντα η γη. Έχω μια περιουσία στην Καλαμάτα, την έχω δώσει στους έμπορους και την καλλιεργούν. Έχω έναν υπέροχο κήπο και ασχολούμαι με τα δέντρα. Έχω όλα τα δέντρα. Κάνω κολύμπι χειμώνα, καλοκαίρι. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα, διαβάζω», πρόσθεσε.

