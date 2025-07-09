Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τις Διοικήσεις του ΟΛΗ, των Μινωικών Γραμμών και των «Συμμετοχών Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.»

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ Α.Ε. Μηνά Παπαδάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Μινωικών Γραμμών και μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΗ Α.Ε. Λουκά Σιγάλα, και τον Πρόεδρο της εταιρίας «Συμμετοχές Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» Paul Κυπριανού συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια το πρωί της Τετάρτης (9/7).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόθεση των δύο πλευρών να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΟΛΗ Α.Ε. βασισμένο σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη του λιμανιού και της πόλης. Τη συζήτηση απασχόλησε επίσης το θέμα του Master Plan για την αξιοποίηση του Λιμένα Ηρακλείου από τον Όμιλο Grimaldi το οποίο, σύμφωνα με τον Μηνά Παπαδάκη και τον Paul Κυπριανού, αναμένεται να κατατεθεί για παρατηρήσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής το επόμενο χρονικό διάστημα και αμέσως μετά να υπάρξει ενημέρωση των Φορέων.

Συζητήθηκε επίσης η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού, στον ιστορικό και φυσικό πλούτο που διαθέτει ο Δήμος σε όλη του την επικράτεια, καθώς και στην πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Τουρισμού τον Απρίλιο του 2025 για την σύσταση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) που θα λειτουργήσει ως στρατηγικό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου.

Η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης προς το Ηράκλειο και την Κρήτη απασχολεί και τις Μινωικές Γραμμές σύμφωνα με τον Λουκά Σιγάλα, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του Ομίλου να σταθεί στο πλευρό και να ενισχύσει τις προσπάθειες του Δήμου Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, συζητώντας για το πρόγραμμα επέκτασης και ανανέωσης του στόλου του Ομίλου Grimaldi με την κατασκευή 9 πλοίων ro-pax με πράσινες τεχνολογικές καινοτομίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών τόνισε ότι τα πρώτα δύο πλοία που θα παραληφθούν θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα στη γραμμή Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο σε καθημερινή βάση όλο το χρόνο για την εξυπηρέτηση του κοινού.

