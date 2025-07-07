Κεγκέρογλου: Ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία του Μνημείου της Παπούρας - Τι δήλωσε για το αεροδρόμιο Καστελίου

Σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, απηύθυνε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, με επίκεντρο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιότερου και σπουδαιότερου Αρχαιολογικού Μνημείου που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των εργασιών για το Αεροδρόμιο Καστελλίου και ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) την Τετάρτη 9 Ιουλίου, στην οποία θα συζητηθεί η "απαράδεκτη πρόταση πνιγμού" του Μνημείου.

Αναφερόμενος στις ξεκάθαρες θέσεις του Δήμου, ο Δήμαρχος τόνισε:

"Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το αρχαιολογικό εύρημα στην Παπούρα, καταστήσαμε σαφή τη θέση του Δήμου μας: Τα Υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού πρέπει να εγγυηθούν την προστασία, την ανάδειξη και τη διασφάλιση της επισκεψιμότητας του σπουδαίου μνημείου", υπογραμμίζοντας ότι είναι προφανής η ανάγκη για μεταφορά του ραντάρ σε κατάλληλη θέση που δεν θα προκαλεί νέα προβλήματα.

Ο Δήμαρχος άσκησε κριτική στο Υπουργείο Υποδομών, σημειώνοντας ότι: "Έδώ και 18 μήνες, αντί να αναζητήσει εναλλακτικές θέσεις, περίμενε τη μελέτη τοπίου που ανέθεσαν για την τοποθέτηση των ραντάρ εφαπτόμενα στο μνημείο! Και μάλιστα, το Υπουργείο Υποδομών ισχυρίστηκε –στη σύσκεψη στο Αεροδρόμιο το Σάββατο– ότι η προτεινόμενη θέση των ραντάρ είναι εισήγηση των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού!!! Όπως φαίνεται, η ολιγωρία και οι καθυστερήσεις του Υπουργείου Υποδομών είναι χαρακτηριστικές σε μια σειρά θεμάτων. Ας αφήσει λοιπόν την προπαγάνδα που διαρρέει και προφανώς θα ξεδιπλώσει ότι για τις καθυστερήσεις και την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος ευθύνεται ο Δήμος και η τοπική κοινωνία που διεκδικεί".

Αναφορικά με τις θέσεις του Δήμου για το Μνημείο στην Παπούρα και τη διαδικασία του ΚΑΣ ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

«-Απορρίπτουμε απερίφραστα την εισήγηση για τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και τις θέσεις των ραντάρ που πνίγουν και καταστρέφουν το μνημείο.

-Ζητούμε να κηρυχθεί άμεσα ο αρχαιολογικός χώρος και μάλιστα ως μείζονος σημασίας.

-Να συνεχιστεί η ανασκαφή.

-Να προστατευτεί, αναστηλωθεί και να αναδειχθεί το μνημείο.

-Να καταστεί επισκέψιμο.

Το Υπουργείο Υποδομών ας κάνει αυτό που δεν έκανε εδώ και καιρό και να αναζητήσει έστω και τώρα τις εναλλακτικές, όπως υποχρεούται. Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει με τον «αραμπά».

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη διαδικασία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου:

-Θα παραστούμε για να δηλώσουμε τις απόψεις μας και τα αιτήματα σχετικά με το μνημείο.

-Θα καταθέσουμε την αντίθεσή μας για τη συγκεκριμένη πρόταση εγκατάστασης των ραντάρ.

-Θα ζητήσουμε αυτοψία, ώστε τα μέλη του ΚΑΣ να έχουν ιδία αντίληψη για το μνημείο πριν την ψήφο τους. (Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον οι 10 αρχαιολόγοι από τα 17 μέλη του ΚΑΣ θα ψηφίσουν ανεπηρέαστα τιμώντας την επιστημοσύνη τους και τον όρκο τους)».

Ο κ. Κεγκέρογλου υπογράμμισε επίσης την ευθύνη της Πολιτείας και της ΥΠΑ, σημειώνοντας πως από το 2022 είχε προειδοποιήσει για την καθυστέρηση στα έργα αεροναυτιλίας και ζήτησε τη μετακίνηση των ραντάρ σε άλλη θέση, με πλήρη σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, λύσεις υπάρχουν, αρκεί να αναζητηθούν, ασκώντας σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση. Τόνισε μάλιστα ότι δεν αποκλείεται, καθυστερήσεις που «χρεώνονται» αποκλειστικά στο Υπουργείο να αποδοθούν ακόμη και στον Δήμο, εξαιτίας των διεκδικήσεων του για την Παπούρα!

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η ιδανική λύση δεν μπορεί να περιορίζεται στη μοναδική πρόταση του Υπουργείου Υποδομών, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη. Επεσήμανε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο απαιτεί, κατά την επιλογή τοποθεσίας ενός έργου ή σχεδίου ανάπτυξης, να προηγείται προμελέτη με τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές επιλογές. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να παρουσιάζονται στην κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς για να επιλεγεί η βέλτιστη. Καθώς αυτή η διαδικασία δεν ακολουθήθηκε, υπάρχει πλέον ο κίνδυνος επιπλέον καθυστερήσεων. Κι αυτό γιατί, ανεξάρτητα από την τελική θέση του ραντάρ, θα χρειαστούν νέες αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες, κάτι που όχι μόνο θα καθυστερήσει περαιτέρω το έργο, αλλά ενδέχεται να φέρει στο φως και νέα αρχαιολογικά ευρήματα.

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο για πολίτες της περιοχής, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας που ζητά επίσης τη μη εγκατάσταση ραντάρ στο λόφο της Παπούρας και την πλήρη προστασία του μνημείου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 114 αρχαιολόγοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, εκφράζουν την επιτακτική ανάγκη για τη διάσωση του Μνημείου και μάλιστα έχουν υπογράψει κείμενο στήριξης, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο ΚΑΣ πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Τετάρτης.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ στο ΑΔ σε αντίθεση με την παραχωρησιούχο που προχωρεί έγκαιρα τα δικά της

Σε αντίθεση με την παραχωρησιούχο εταιρεία, η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς τα δικά της έργα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης, στις μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε κρίσιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου. Αυτές περιλαμβάνουν συνοδά έργα, αναγκαία έργα που δεν έχουν προβλεφθεί, θέματα αεροναυτιλίας, αδειοδοτήσεις, τροποποιήσεις κ.λπ., για τα οποία παρατηρείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαρακτηριστική αδιαφορία, όπως στην υδροδότηση και την αποχέτευση/βιολογικό.

Α. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

"Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα παρά την υποχρέωση και τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει. Μόλις αναλαμβάνει νέος υπουργός, υπόσχεται ότι θα τα δούμε, αλλά…", είπε ο Δήμαρχος.

Σύνδεση Αεροδρομίου με Μεσαρά και νότιο Ρέθυμνο: Πραιτώρια – Μεσοχωριό - Καστελλιανά - Αρκαλοχώρι - Αεροδρόμιο και βελτίωση της σύνδεσης με Ιεράπετρα.

Βελτίωση της ασφάλειας του δρόμου Ηράκλειο-Βιάννος, ο οποίος θα σηκώσει πολύ μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο απ’ αυτόν που έχει εκτιμηθεί.

Τοπικές οδικές συνδέσεις: Καμία πρόβλεψη, καμία ενέργεια για τοπικές οδικές συνδέσεις:

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους δρόμους:

Αεροδρόμιο - Θραψανό

Αεροδρόμιο - Ευαγγελισμός (Σύνδεση μέσω παράδρομου)

Γήπεδο Ρουσοχωρίων - Αρκαλοχώρι, Κόμβος Αυλής - Αρκαλοχώρι

Καστέλλι - ΙΜ Καλλέργη

Καστέλλι - Λύττος - Ασκοί - Αβδού

Περιφερειακός Καστελλίου

Σύνδεση (Εναλλακτική) Αεροδρομίου με Οροπέδιο Λασιθίου: Τμήμα Περίβολος Γερακίου - Αγία Άννα - Οροπέδιο.

Αποκατάσταση Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διέλευση των βαρέως τύπου εργοταξιακών οχημάτων των εργολάβων του έργου.

Β1. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

Το συμφωνημένο με την προηγούμενη δημοτική αρχή, σχέδιο για την υδροδότηση του Αεροδρομίου ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

Β2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Δεν έχει προχωρήσει η σύνδεση των γύρω οικισμών με τον βιολογικό του Αεροδρομίου προκειμένου να υπάρχει και η πρώτη ύλη για τη δοκιμαστική λειτουργία και πιστοποίηση του Βιολογικού, που πρέπει να γίνει πολύ πριν την έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου.

Β3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Αρνείται να υιοθετήσει, ακόμη και να συζητήσει, την πρότασή μας για τη διάθεση της εκροής του Βιολογικού Καθαρισμού για άρδευση, αντί της προβλεπόμενης απευθείας διάθεσής της στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω των "πηγαδιών" που θα προκαλέσει μη αντιστρεπτή βλάβη. Έχουμε προτείνει και ζητήσει να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές: δύο δεξαμενές εν σειρά από την εκροή του Βιολογικού Καθαρισμού Αεροδρομίου (μια δεξαμενή «κρίσης» και μια δεξαμενή «άρδευσης») εκτός περιοχής του έργου του Αεροδρομίου με αγωγό από τη δεξαμενή κρίσης. Έτσι, η διάθεση της εκροής του Βιολογικού Καθαρισμού Αεροδρομίου, αντί του επικίνδυνου τεχνικού εμπλουτισμού μέσω των "τεχνητών πηγαδιών" της λεκάνης απ' όπου αντλείται πόσιμο νερό και υδρεύεται μεγάλο μέρος του Δήμου Ηρακλείου, θα αξιοποιείται με διάθεση του παραγόμενου "νερού" απευθείας για άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών και ελαιοδέντρων μέσω μικρής λιμνοδεξαμενής.

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: Την ανάγκη υπογειοποίησης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τμήμα Λαγός - Μονή Καλλέργη - Καστέλλι και την ταυτόχρονη "αποκατάσταση" / κατασκευή του δρόμου Καστέλλι - ΙΜ Καλλέργη. Ακόμη δεν εκδόθηκε η Απόφαση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Δ. ΤΟΥΝΕΛ: Δύο χρόνια μετά τις συζητήσεις για την ανάγκη Τούνελ και παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις των περιφερειακών θεσμικών οργάνων, ακόμη δεν εκδόθηκε η Απόφαση για την ΜΠΕ.

Ε. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Στην τελευταία επίσκεψη ο υφυπουργός είπε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα για τα αντιπλημμυρικά.

Στη συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος πλαισιωνόταν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Καλογεράκη, και την Αντιδήμαρχο, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη. Παρόντες ήταν οι βουλευτές Φραγκίσκος Παρασύρης και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ επιστολή στήριξης των αιτημάτων του Δήμου απέστειλε η βουλευτής Ελένη Βατσινά δια του εκπροσώπου του γραφείου της, ο οποίος παρευρέθηκε στη Συνέντευξη Τύπου ενώ παρόντες ήταν επίσης το μέλος της Γραμματείας της Περιφερειακής Οργάνωσης Κρήτης του Κινήματος Δημοκρατίας Δημήτρης Κλαράκης και το μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας Ηρακλείου Μαρία Καλουδιώτη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιταούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης και Νίκος Ξυλούρης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, αρχαιολόγοι και πολίτες, οι οποίοι άκουσαν με προσοχή τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του Δήμου στο σημαντικό αυτό θέμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες νέες αφίξεις ...

Κρήτη: Νέο σοβαρό τροχαίο - Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα (εικόνες)