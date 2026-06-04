Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή

Για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) τους πολίτες, ύστερα από σχετικά ερωτήματα που έχει δεχθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ένωση ισχύουν τα εξής:

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 1703/1987 και Ν. 2235/1994) είναι τρία έτη, ακόμη κι αν στο συμφωνητικό προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι (πχ ανωτέρα βία, μη παράδοση χρήσης στο συμφωνημένο χρόνο, όταν στο μίσθιο πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες κλπ), οφείλει αποζημίωση για πρόωρη λύση της σύμβασης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία (πχ έμεινε το ακίνητο κενό για μήνες), ίση με τα υπολειπόμενα μισθώματα.

Αν το μισθωτήριο περιλαμβάνει ρήτρα αποζημίωσης για πρόωρη αποχώρηση (πχ ένα ή περισσότερα μισθώματα), τότε αυτή εφαρμόζεται, εφόσον δεν θεωρείται καταχρηστική. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη δεν υφίσταται.

Ο ιδιοκτήτης έχει επίσης το δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση μόνο για οφειλές ή φθορές, όχι ως ποινή για την αποχώρηση.



Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ενοικιαστές:

Θα πρέπει να διαβάζπυν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και να ενημερώσουν έγκαιρα τον ιδιοκτήτη αν σκοπεύουν να αποχωρήσουν. Πάντοτε να αναφέρουν στο μισθωτήριο το πραγματικό μίσθωμα.

Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ιδιοκτήτες:

Θα πρέπει να συντάξουν σωστά το μισθωτήριο με τη βοήθεια νομικού.



Θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την πορεία εξόφλησης των δαπανών του μισθίου (κοινόχρηστα, ενέργεια, νερό κλπ.) από τον ενοικιαστή.



Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως, για οποιοδήποτε πρόβλημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες

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