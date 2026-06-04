Ζεφύρι: Κρίσιμη η κατάσταση της 3χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το τραγικό περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ανήλικων παιδιών στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκάλυψε ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βράδυ του ατυχήματος το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ημέρες μετά το συμβάν, δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η 3χρονη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι, εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

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