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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πάνω από 3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης
λοτζια
clock 07:25 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σημαντική οικονομική ανάσα για τον Δήμο Ηρακλείου φέρνει η απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης να καλύψει το κόστος της ίδιας συμμετοχής των Δήμων στα έργα που χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης κατά τη συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ που ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου με περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι σήμερα έπρεπε να καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Πρόκειται για μια πάγια διεκδίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία είχε αναδείξει επανειλημμένα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τόσο με παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις του.

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