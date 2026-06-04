Πάνω από 3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σημαντική οικονομική ανάσα για τον Δήμο Ηρακλείου φέρνει η απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης να καλύψει το κόστος της ίδιας συμμετοχής των Δήμων στα έργα που χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης κατά τη συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ που ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου με περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ , ποσό που μέχρι σήμερα έπρεπε να καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Πρόκειται για μια πάγια διεκδίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία είχε αναδείξει επανειλημμένα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τόσο με παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - κτηνοτρόφοι: Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς και εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά!

Ηράκλειο: Δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι λόγω υποθήκης του 1965 για χρέος 1.107 δραχμών!

Ηράκλειο - κτηματολόγιο: Προβλήματα και ελλείψεις στους προσωρινούς πίνακες