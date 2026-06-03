Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο παιδί - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στο νοσοκομείο και σε σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα παιδί 3 χρόνων, μετά από τροχαίο στο Μενίδι.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026), όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, στο Μενίδι, χτύπησε και παρέσυρε το παιδί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1, το 3χρονο παιδάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι αρχές αναζητούν τους γονείς του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - κτηνοτρόφοι: Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς και εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά!

Κρήτη: Νέα μαζική άφιξη μεταναστών - 182 άτομα αποβιβάστηκαν νότια του Ηρακλείου