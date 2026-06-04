Bloomberg: Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία επιδιώκουν συνομιλίες με τον Πούτιν

Σχέδιο για την επαναφορά της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επεξεργάζονται η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία σε συντονισμό με το Κίεβο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες εκτιμούν ότι η στασιμότητα στο μέτωπο, οι αυξανόμενες ρωσικές απώλειες και οι επιτυχίες των ουκρανικών επιθέσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος δημιουργούν μια νέα δυναμική που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνομιλίες.

Σχέδιο επαφών με τη Μόσχα

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συζητούν το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών στις οποίες θα συμμετέχουν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη γίνει και με Ουκρανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να διερευνηθούν οι δυνατότητες πολιτικής διευθέτησης του πολέμου.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης φαίνεται να έχουν βαλτώσει, ενώ στο πεδίο των μαχών δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές υπέρ κάποιας πλευράς.

Κατά το Bloomberg, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις θεωρούν ότι η στρατιωτική και πολιτική συγκυρία μπορεί να ευνοεί περισσότερο το Κίεβο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να υφίστανται υψηλές απώλειες χωρίς να επιτυγχάνουν καθοριστικές προόδους στο μέτωπο, ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο, υπάρχουν ενδείξεις δυσαρέσκειας ακόμη και σε υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας για το κόστος του πολέμου.

Στόχος των Ευρωπαίων είναι να αποφευχθεί ένας ακόμη χειμώνας κατά τον οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών, επιχειρώντας να κάμψει το ηθικό του πληθυσμού.

Ο τελικός λόγος ανήκει στον Ζελένσκι

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι καμία απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί χωρίς τη συναίνεση της ουκρανικής ηγεσίας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν προτίθενται να πιέσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ακολουθήσει μια στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες επαφές με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το ζήτημα.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους συμμάχους του περισσότερα συστήματα αεράμυνας Patriot και μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα, ενώ τον περασμένο μήνα είχε καλέσει την Ευρώπη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες που μέχρι σήμερα καθοδηγούνται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αντιδράσεις στο σχέδιο

Η ιδέα της άμεσης προσέγγισης της Μόσχας δεν βρίσκει όλους σύμφωνους.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι εγκαταλείπει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με τους επικριτές της πρωτοβουλίας, η Ρωσία εξακολουθεί να ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη τα οποία μάλιστα δεν βρίσκονται καν υπό ρωσικό έλεγχο.

Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την Ουκρανία με όπλα και να αυξήσουν την πίεση προς το Κρεμλίνο μέσω νέων κυρώσεων.

«Το πρόβλημα είναι στη Μόσχα, όχι στο Κίεβο»

Κατά τους ίδιους κύκλους, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται ως η πλευρά που επιδιώκει συνομιλίες με τον Πούτιν.

Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η πίεση θα πρέπει να ασκηθεί στη Ρωσία ώστε να είναι εκείνη που θα αναζητήσει διέξοδο μέσω διαπραγματεύσεων.

Το επιχείρημά τους βασίζεται στις αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες της Ρωσίας αλλά και στις ιδιαίτερα υψηλές απώλειες που καταγράφει κάθε μήνα στο μέτωπο.

Οι προειδοποιήσεις προς τον Πούτιν

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα αποκάλυψε πως ανώτεροι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας έχουν προειδοποιήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η χρηματοδότηση του πολέμου ακολουθεί πορεία που δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Πρόκειται για μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις εσωτερικών διαφωνιών στη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι προειδοποιήσεις αυτές δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος φέρεται να έχει δώσει εντολή να προστατευθούν οι αμυντικές δαπάνες και να αναζητηθούν περικοπές σε άλλους τομείς του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι Ευρωπαίοι βλέπουν πράγματι ένα παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική πρωτοβουλία ή αν πρόκειται για μια προσπάθεια που θα προσκρούσει για ακόμη μία φορά στην αδιαλλαξία του Κρεμλίνου.

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