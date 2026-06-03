"Επιχείρηση Θερισμός": Στα δίχτυα του "Ελληνικού FBI" και 3ο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέο καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), «ξηλώνοντας» και τρίτο εγκληματικό δίκτυο μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών. Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Θερισμός», οι αρχές εξάρθρωσαν σπείρα που δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με την παράνομη λεία από τις αγροτικές επιδοτήσεις να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονικό των συλλήψεων και οι εμπλεκόμενοι

Η συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων. Ανάμεσά τους βρίσκονται 13 άτομα από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και ένας διαχειριστής Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) από το Αγρίνιο. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει 39 κατηγορούμενους, με κεντρικό πρόσωπο έναν μεγαλοπαραγωγό ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, σε άμεση συνεργασία με υπαλλήλους των ΚΥΔ που διευκόλυναν τη διαδικασία.

Η μέθοδος δράσης

Το συγκεκριμένο κύκλωμα ακολουθούσε την ίδια ακριβώς μεθοδολογία με τις δύο προηγούμενες οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα:

Εντοπισμός «ορφανών» εκτάσεων:

Τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας, των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν υπέβαλλαν δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Ψευδείς δηλώσεις:

Με τη χρήση εικονικών τιμολογίων, δήλωναν ψευδώς τις εκτάσεις αυτές ως δικές τους καλλιέργειες ή βοσκοτόπους.

Εσωτερική βοήθεια:

Επίορκα στελέχη των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πρόσβαση στο σύστημα, ώστε οι παράνομες αιτήσεις να εγκρίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να κινούν υποψίες.

Συνολική ζημία άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ

Η επιχείρηση «Θερισμός» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας βάλει στο μικροσκόπιο συνολικά πέντε εγκληματικές οργανώσεις. Η συνολική οικονομική ζημία για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου αγγίζει μέχρι στιγμής τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων σε όλη την επικράτεια είναι πρωτοφανής, καθώς ξεπερνά τους 1.100 κατηγορούμενους.

Οι 14 συλληφθέντες της Κοζάνης και του Αγρινίου οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και πλαστογραφία. Υπενθυμίζεται ότι για το προηγούμενο κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας, οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι.

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