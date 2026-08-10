Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 285 ζώα έλαβαν κτηνιατρική φροντίδα

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Με μεγάλη συμμετοχή των δημοτών ολοκληρώθηκε η δωρεάν δράση παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε από 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς, τη μείωση των αδέσποτων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η δράση υλοποιήθηκε από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με τη Zero Stray Pawject και τη Förderverein Arche Noah Kreta e.V., προσφέροντας δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κτηνοτρόφους και κυνηγούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4830/2021.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της δράσης, συνολικά 285 ζώα έλαβαν κτηνιατρική φροντίδα, εκ των οποίων 205 ήταν δεσποζόμενα και 80 αδέσποτα.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν στειρώσεις σε σκύλους και γάτες:

Δεσποζόμενοι σκύλοι: 76 (45 θηλυκά και 31 αρσενικά)



Αδέσποτοι σκύλοι: 26 (8 θηλυκά και 18 αρσενικά)



Δεσποζόμενες γάτες: 17 (10 θηλυκές και 7 αρσενικές)



Αδέσποτες γάτες: 51 (28 θηλυκές και 23 αρσενικές)

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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 33 λήψεις δειγμάτων DNA, 34 τοποθετήσεις ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip), 31 τοποθετήσεις microchip με ταυτόχρονο εμβολιασμό και 44 εμβολιασμοί.

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει τη σημασία της δωρεάν και οργανωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας ζώων και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων, των εθελοντών και των πολιτών για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και την αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων.

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Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες που συμμετείχαν, τους εθελοντές, το κτηνιατρικό προσωπικό, καθώς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Με δεδομένο ότι η προστασία και η ευζωία των ζώων αποτελούν δείκτη πολιτισμού, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την ευζωία των ζώων, επενδύοντας σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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