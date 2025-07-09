Δήμος Χερσονήσου: Προσφυγή στο ΣτΕ για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσανατολίζεται να προσφύγει ο Δήμος Χερσονήσου αντιδρώντας στη συνένωση του ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας με τον ΕΣΔΑΚ γεγονός που θα έχει σοβαρές παρενέργειες στην τοπική κοινωνία.

Όπως είναι γνωστό ο δρόμος για τη συνένωση των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν μετά από διαπιστωτική πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, βάσει της οποίας στην Κρήτη πρέπει να λειτουργούν δύο φορείς σε ολόκληρο το νησί.

Ο ένας φορέας είναι ο ΔΕΔΙΣΑ Χανίων που διαχειρίζεται τα απορρίμματα της περιφερειακής ενότητας Χανίων και ο δεύτερος είναι ο ΕΣΔΑΚ που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλο το υπόλοιπο τμήμα του νησιού. Παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν και τις προσφυγές που κατατέθηκαν, η διαδικασία της συνένωσης δεν αποτράπηκε με αποτέλεσμα ο ΕΣΔΑΚ να συνενώνεται με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας που είχε συσταθεί και λειτουργεί από το 2009.

Όπως είναι γνωστό ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας στελεχώνεται από 15 εργαζόμενους αορίστου χρόνου, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες και στο πλαίσιο αυτό 3 άτομα επέλεξαν να ενταχθούν στον ΕΣΔΑΚ και 12 στο Δήμο Χερσονήσου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης τονίζει ότι είναι στις προθέσεις του να προσφύγει καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης με την οποία θα προσβάλλει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αυτοδίκαιη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας, αφού πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει σοβαρές αρνητικές εξελίξεις για την τοπική κοινωνία.

Όπως ο ίδιος εξηγεί σήμερα ο ΦΟΔΣΑ διαχειρίζεται το ΧΥΤΙ όπως επίσης και τις εγκαταστάσεις λυματολάσπης της ΔΕΥΑΧ αλλά και των βιολογικών καθαρισμών των ξενοδοχείων. Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, ο ΕΣΔΑΚ δεν έχει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να επωμιστεί το βάρος της διαχείρισης που καλύπτει ο ΦΟΣΔΑΚ με αποτέλεσμα να γίνεται μια αδικαιολόγητη και άδικη αφαίμαξη του μετοχικού κεφαλαίου του φορέα της Χερσονήσου που θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

