Δήμος Φαιστού: Μέχρι 17 Αυγούστου οι αιτήσεις των πληγέντων από τους σεισμούς του 2021

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε οικισμούς του Δήμου Φαιστού ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου), ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 17η Αυγούστου 2025 για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων.

Οι αιτήσεις αφορούν:

Την έκδοση άδειας επισκευής

Τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.)

Τον καθορισμό δικαιούχου Σ.Σ. για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία:

ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 311318

Email: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνοδεύσουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορούν επίσης να επικαλεστούν προηγουμένως υποβληθέντα έγγραφα, κάνοντας ρητή αναφορά στον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες κατά την εξέταση της αίτησης.

Σημαντική Επισήμανση:

Δε θα δοθεί καμία παράταση για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου.

