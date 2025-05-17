Τελικός Κυπέλλου: Κρητικό χρώμα στην τελετή έναρξης (βίντεο)

Έντονο κρητικό χρώμα είχε η τελετή έναρξης του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο γνωστός Κρητικός τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός, τραγούδησε το «ήταν μια φορά» πριν από τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας ενώ ακολούθησαν άλλοι δύο κρητικοί καλλιτέχνες, οι Φασουλάς και Καλλέργης.

Ακολούθησαν κρητικοί χοροί από χορευτές της σχολής Μαυρόκωστα.

Daphne Lawrence και Stavento ανέβασαν τη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού!

