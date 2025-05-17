Τελικός Κυπέλλου: Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (φωτο-βίντεο)

Μετράμε αντίστροφα πλέον για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στο ΟΑΚΑ για το τρόπαιο (17/05, 20:00).

Οι οπαδοί του ΟΦΗ έχουν φτάσει στο ΟΑΚΑ και παίρνουν θέση στις κερκίδες του Σταδίου.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη στις εξέδρες υπάρχει ένα πανό που γράφει: «Η μεγαλύτερη μετακίνηση τσικουδιάς στην Ελλάδα»

Image

Με συνθήματα υπερ της αγαπημένης τους ομάδας, ετοιμάζονται για τον ιστορικό τελικό του ΟΦΗ.

Image

Image

Ο ύμνος του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

Οκόσμος του ΟΦΗ ξεσηκώνεται στο άκουσμα του ύμνου της ομάδας

Στο πλευρό του ΟΦΗ και φίλαθλοι της Καλαμαριάς

Περίπου 20 οπαδοί του Απόλλωνα Καλαμαριάς ταξίδεψαν απο τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στον ΟΦΗ.

΄΄Ήρθαμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, τον ΟΦΗ'' είπε ένας εξ αυτών.

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ξεσήκωσαν το Λιμάνι Ηρακλείου 3.000 οπαδοί του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν ... Γεντί Κουλέ την πλατεία Αμαρουσίου: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει» (βίντεο)