ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 20:44
Τελικός Κυπέλλου: Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (φωτο-βίντεο)
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΟΦΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
clock 18:29 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μετράμε αντίστροφα πλέον για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στο ΟΑΚΑ για το τρόπαιο (17/05, 20:00).

Οι οπαδοί του ΟΦΗ έχουν φτάσει στο ΟΑΚΑ και παίρνουν θέση στις κερκίδες του Σταδίου.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη στις εξέδρες υπάρχει ένα πανό που γράφει: «Η μεγαλύτερη μετακίνηση τσικουδιάς στην Ελλάδα»

Με συνθήματα υπερ της αγαπημένης τους ομάδας, ετοιμάζονται για τον ιστορικό τελικό του ΟΦΗ.

Ο ύμνος του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

Οκόσμος του ΟΦΗ ξεσηκώνεται στο άκουσμα του ύμνου της ομάδας

Στο πλευρό του ΟΦΗ και φίλαθλοι της Καλαμαριάς

Περίπου 20 οπαδοί του Απόλλωνα Καλαμαριάς ταξίδεψαν απο τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στον ΟΦΗ.

΄΄Ήρθαμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, τον ΟΦΗ'' είπε ένας εξ αυτών.

