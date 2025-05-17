Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν ... Γεντί Κουλέ την πλατεία Αμαρουσίου: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει» (βίντεο)

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που ταξίδεψαν μεμονωμένα για την Αθηνα προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα στον τελικό με τον Ολυμπιακό καθώς και οι Κρητικοί του Λεκανοπεδίου της Αττικής συγκεντρώθηκαν απο το πρωί την πλατεία του Αμαρουσίου στήνοντας το δικό τους «πάρτι».

Με τη συνοδεία λύρας και λαούτων τραγούδησαν το πιο ξεχωριστό σύνθημα της ομάδας: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει…»

Στις 5 το απόγευμα πήραν το Ηλεκτρικό με προορισμό το Ολυμπιακό Στάδιο.

