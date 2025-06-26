Παρουσιάστηκε η «Αναγέννηση» της ΕΠΟ υπό την ευθύνη Σαμαρά

Η ΕΠΟ παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα “Αναγέννηση”, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες και εστιάζει στην οργάνωση των ακαδημιών σε σύγχρονα πρότυπα με τη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων.

Γι’ αυτό μίλησαν τόσο ο Γιάννης Σαμαράς, επικεφαλής ανάπτυξης των μικρών εθνικών ομάδων, όσο και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Γιάννης Σαμαράς: “Πάνω απ’ όλα για τα παιδιά. Να φτιάξουμε πράγματα στη βάση, γιατί από ξεκινάνε όλα. Αν δεν την έχουμε τότε δεν θα μπορούμε να μιλάμε για πράγματα που θέλουμε να κάνουμε σε υψηλότερο επίπεδο. Για αυτό και η φάση άνθησης που είπαμε εδώ είναι το πλέον σημαντικό στην Ελλάδα. Το 6-12.

Μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε να χτίσουμε για τα επόμενα χρόνια και να αφήσουμε μία βάση τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι 2-3 ετών αλλά για 100 χρόνια. Πατάμε πάνω σε αυτό και εξελισσόμαστε. Όλα για τα παιδιά, προκειμένου να δούμε καλύτερα πράγματα στην κορυφή”.

Δημήτρης Παπαδόπουλος: “Τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι και τα βασικά. Δεν γράφεις ιστορία με αυτά. Ιστορία γράφουν οι γενιές που θέλουμε να βγάλουμε. Θέλουμε η επόμενη εθνική να προετοιμάζεται. Η Ομοσπονδία με τους κ. Γκαγκάτση και κ. Βρακά μου μιλάγανε για το αναπτυξιακό πλάνο που πρέπει να φτιάξουμε. Εμείς ζητούσαμε χρόνο και η διοίκηση επέμενε (που είναι πολύ σημαντικό) να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φτιάξαμε ένα πλάνο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μπαίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπει σε υλοποίηση το πλάνο. Θέλουμε όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τις Ενώσεις να το αντιληφθούν, να το δουν σαν παιδί όλων μας. Μαζί με τις ομάδες της Super League και της Super League 2 να πάρουμε πράγματα και να το βελτιώσουμε.

Δεν έχει τέλος. Αυτό θα συνεχίζεται. Εμείς θα το ξεκινήσουμε, αλλά αυτοί που θα το παραλάβουν θα το συνεχίσουν και θα το βελτιώσουν. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Άρα και εμείς και οι επόμενοι θα έχουν ένα πλάνο το οποίο θα μπορεί να εξελιχθεί”.

