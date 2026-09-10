ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Χατζηγιοβάνη – Στο Ηράκλειο για να υπογράψει

Σε προφορική συμφωνία με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη έχει έρθει η ΠΑΕ ΟΦΗ, με την υπόθεση να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία.

Ο 29χρονος Έλληνας ακραίος επιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΟΦΗ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χρήστος Κόντης είχε εξετάσει το τελευταίο διάστημα αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ενίσχυση της ομάδας, ωστόσο η επιλογή του Χατζηγιοβάνη έγινε για συγκεκριμένους λόγους.

Ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θεωρείται ότι μπορεί να «δέσει» άμεσα με το υπάρχον γκρουπ και τη χημεία της ομάδας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Κόντη έπαιξε και το γεγονός ότι οι δύο άνδρες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, με τον προπονητή του ΟΦΗ να γνωρίζει καλά τις δυνατότητες και τις αγωνιστικές ικανότητες του ποδοσφαιριστή.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεταγραφής είναι πως ο Χατζηγιοβάνης δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς έχει ήδη καταγράψει φέτος έξι συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League, στα προκριματικά του Europa League, στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Super Cup Κύπρου.

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