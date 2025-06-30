Ο Παναργειακός δικαιώθηκε και συνεχίζει στη Super League 2
clock 12:23 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Παναργειακός θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Super League 2 και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Η ομάδα του Άργους είχε προσφύγει καθώς είχε σωθεί μεν μαθηματικά καθώς τερμάτισε 7η στα playouts, αλλά επειδή οι ομάδες Β (και εν προκειμένω η ΑΕΚ) δεν υποβιβάζονται, πήρε ο Παναργειακός τη θέση της Γ’ Εθνική. Ωστόσο με τη νίκη του στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ θα παραμείνει κανονικά στην κατηγορία.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, δέχθηκε ομόφωνα την από 16.5.2025 με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 13460/19.5.2025, αίτηση-προσφυγή της Π.Α.Ε. Παναργειακός περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 16/12.5.2025 απόφασης του Δ.Σ. της Superleague 2».

