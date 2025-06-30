ΟΦΗ: Το επίσημο αντίο σε έξι ποδοσφαιριστές

Ο ΟΦΗ επισημοποίησε την αποχώρηση έξι ποδοσφαιριστών, καθώς ανακοίνωσε πως αποτελούν παρελθόν από την ομάδα οι Μάρκο Μπάκιτς, Άντριαν Ριέρα, Τζόρτναν Σίλβα, Ματίας Μπρεσάν, Μιχάλης Σηφάκης και Ανδρέας Αδαμάκης.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές, Marko Bakic, Jordan Silva, Adrian Riera, Matheus Bressan, Βασίλη Σηφάκη και Ανδρέα Αδαμάκη.

Με σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας μας την σεζόν 2024-25 που είχε ως αποκορύφωμα τη συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Marko Bakic φόρεσε για πρώτη φορά τα «ασπρόμαυρα» τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα παραμονής του υπήρξε ένας εκ των αρχηγών της ομάδας μας, μετρώντας συνολικά 80 συμμετοχές και 9 γκολ, ενώ η απόκρουσή του ως …τερματοφύλακας στον ημιτελικό κυπέλλου με τον ASTERAS AKTOR, ήταν το επιστέγασμα της πορείας του στον ΟΦΗ!

Ο Jordan Silva εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποτελώντας μια ποιοτική λύση στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Με το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, συνέβαλλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας μας στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025, μετρώντας συνολικά 28 συμμετοχές τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο Adrian Riera αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 και στα δύο χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας, αγωνίστηκε σε 49 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 4 γκολ.

Ο Matheus Bressan ήρθε στον ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 2024 και στο διάστημα παραμονής του μέτρησε 20 συμμετοχές και ένα γκολ.

Γέννημα – θρέμμα της οικογένειας του ΟΦΗ, ο Βασίλης Σηφάκης ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Τον Ιούλιο του 2023 παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου, με τη φανέλα του οποίου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ επέστρεψε στην ομάδα μας το τελευταίο εξάμηνο.

Ο Ανδρέας Αδαμάκης προέρχεται από την Elite Ακαδημία του ΟΦΗ. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2024 με προπονητή τον Pepe Mel, ενώ τα τελευταία δυο χρόνια αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 του ΟΦΗ.

Marko, Jordan, Adrian, Matheus, Βασίλη και Ανδρέα, όλοι σας δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα προσφέρατε στον ΟΦΗ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας σας!»