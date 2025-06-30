ΟΦΗ σε Σωτηρίου: «Θα έχει πάντα μία θέση στην οικογένειά μας» - Συνεχίζει στη Χερσόνησο!

Παρελθόν από τον ΟΦΗ αποτελεί και επίσημα ο Δημήτρης Σωτηρίου.

Η ομάδα του Ηρακλείου αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο τον 37χρονο Έλληνα τερματοφύλακα, χαρακτηρίζοντας τον ώς ένα σημαντικό κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Ο Δημήτρης Σωτηρίου δεν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αφού έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Χερσόνησο, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Πέρασαν επτά χρόνια από το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Δημήτρης Σωτηρίου έγινε μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ και από τότε δεν έφυγε ποτέ!

Συνδύασε την άφιξή του με την επιστροφή της ομάδας μας στη Super League και με την εμπειρία του κατάφερε να βάλει τη δική του σφραγίδα σε όλες τις εύκολες ή δύσκολες στιγμές, αλλά και στις μικρές ή μεγάλες επιτυχίες του ΟΦΗ.

Έζησε τα μπαράζ με τον Πλατανιά τον Μάιο του 2019, την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά και την κορυφαία στιγμή της ομάδας στον 20ο αιώνα, με τη συμμετοχή της στον Tελικό του Kυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025.

Από το 2018 ως το 2025 ο 37χρονος τερματοφύλακας υπερασπίστηκε 62 φορές την εστία του ΟΦΗ κι έπειτα από αυτά τα επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να βάλουμε μια τελεία στο τυπικό κομμάτι της συνεργασίας μας!

Ο Δημήτρης Σωτηρίου θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην οικογένειά μας, ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του ΟΦΗ

!Δημήτρη, ευχαριστούμε για την προσφορά και την αφοσίωση σου στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια!

Σου ευχόμαστε καλή τύχη σε ό,τι κι αν αποφασίσεις να κάνεις στη συνέχεια της καριέρας σου!»

