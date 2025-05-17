Μιχάλης Μπούσης: « Πάμε να πάρουμε το Κύπελλο -Ευχαριστώ έναν προς έναν όλους όσους ήρθαν στο ΟΑΚΑ »

Δύο ώρες πριν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μίλησε στην COSMOTE δίνοντας το σύνθημα για την κατάκτηση του τροπαίου. Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας.

Η δήλωση Μιχάλη Μπούση στο pre game της COSMOTE: «Καλή τύχη στους παίκτες μας! Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε περήφανους. Ευχαριστώ έναν προς έναν όλους όσους ήρθαν και στηρίζουν την ομάδα. Πάμε να πάρουμε το Κύπελλο!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ξεσήκωσαν το Λιμάνι Ηρακλείου 3.000 οπαδοί του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν ... Γεντί Κουλέ την πλατεία Αμαρουσίου: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει» (βίντεο)