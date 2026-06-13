Λεβαδειακός: Αιχμές κατά Παπαδόπουλου για αθέτηση συμφωνίας

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Λεβαδειακός τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση του Νίκου Παπαδόπουλου να συνεχίσει την προπονητική του πορεία στον ΑΠΟΕΛ, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τους Βοιωτούς, η συμφωνία αφορούσε τόσο τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου όσο και τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν για την αλλαγή των δεδομένων από τον εκπρόσωπο του προπονητή, Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, και όχι από τον ίδιο τον Παπαδόπουλο.

Η διοίκηση του Λεβαδειακού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας ότι η απόφαση του Έλληνα τεχνικού να αποδεχθεί την πρόταση του ΑΠΟΕΛ ήρθε σε αντίθεση με όσα είχαν συμφωνηθεί και με τις διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

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