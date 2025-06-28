Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων: O τρομερός Tεντόγλου νίκησε με τεράστιο άλμα στα 8.46μ.! (βίντεο)

Εκπληκτικά ξεκίνησε η 3η ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων για την Ελλάδα, με τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8,46μ. να έχει την καλύτερη φετινή επίδοση και να δίνει ελπίδες στη χώρα μας για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Ο Τεντόγλου έδωσε συνολικά στη χώρα μας το μέγιστο των βαθμών, που είναι 16.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους ξεκίνησε με 1ο άλμα στα 8,15μ., όμως στη 2η προσπάθεια πέταξε…κυριολεκτικά.

Χωρίς καν να πατήσει στη βαλβίδα, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8,46μ., πραγματοποιώντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2025.

Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν πάτησε στη βαλβίδα, σημαίνει ότι “έχασε” στο άλμα του 14 εκατοστά.

Παρόλα αυτά, έκανε ρεκόρ αγώνων, αποδεικνύοντας ότι παραμένει το απόλυτο αφεντικό στο άλμα εις μήκος.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι άφησε και το 5ο και το 6ο άλμα.

Δεύτερος ήταν ο Τομπιας Μόντλερ από τη Σουηδία με 8.08, ενώ την 3η θέση κατέλαβε ο Ματίας Φουρλάνι από την Ιταλία με 8.07.

Το ρεκόρ του Μίλτου Τεντόγλου είναι 8.65 από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.

