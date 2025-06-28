Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ηρακλειώτισσα Άρτεμις Βασιλάκη στα 1.500 μέτρα ελεύθερο

Η Αρτεμις Βασιλάκη χάρισε την Ελλάδα το τέταρτο χρυσό της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Κ23, που ολοκληρώνεται απόψε στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Η 19χρονη Ηρακλειώτισσα κυριάρχησε στην κούρσα των 1.500μ. ελεύθερο από την αρχή ως το τέλος και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με το εντυπωσιακό 16:22.20, συντρίβοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών (16:26.49 από τις 2 Μαϊου στο μίτινγκ «Ακρόπολις»).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε σχεδόν 4,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τη δεύτερη, την Πολωνή Κλαούντια Ταρασίεβιτς (16:26.58), ενώ πλησιάζει... επικίνδυνα το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών της Μαριάννας Λυμπερτά, που είναι 16:20.11 και «αντέχει» από το 2010.

Το βάθρο των 1.500μ. συμπλήρωσε η Γερμανία Μαριάν Πλόγκερ με 16:32.40, ενώ η Γεωργία Μακρή σημείωσε επίδοση 17:07.89 και κατετάγη έκτη.

Χάλκινο μετάλλιο ο Γιουρτζίδης στα 200μ. μικτή ατομική

Το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική κατέκτησε ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, κατά την 3η και τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης Κ23, που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Ο αθλητής του ΝΟ Αλεξανδρούπολης έκανε ένα εξαιρετικό 50άρι ελεύθερο και, ενώ βρισκόταν στην έβδομη θέση μετά τα 150μ., κατάφερε να ανέβει και να τερματίσει τρίτος με 2:00.56, χαρίζοντας στην Ελλάδα το 9ο μετάλλιό της στη διοργάνωση.

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ούγγρος Ντόμινικ Τόροκ με 2:00.00, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε ο Ουκρανός Βαντίμ Ναουμένκο με 2:00.51.

Τέταρτος ο Σίσκος, πανελλήνιο ρεκόρ η Βλάχου, ρεκόρ Ευρώπης ο Ποποβίτσι

Ο Απόστολος Σίσκος πλησίασε ακόμη ένα μετάλλιο στο τελευταίο αγώνισμά του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Κ23, που ολοκληρώνεται απόψε στο Σαμορίν της Σλοβακίας, παίρνοντας τελικά την τέταρτη θέση στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 54.48, που συνιστά ατομικό ρεκόρ. Νικητής αναδείχθηκε ο Βρετανός Τζακ Σκέρι με 53.35, δεύτερος ήταν ο Ουκρανός Ολεξάντρ Ζελτιάκοφ με 53.93 και τρίτος ο Βρετανός Μάθιου Γουόρντ με 54.29, λίγο μπροστά από τον Ελληνα πρωταθλητή, ο οποίος θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με ένα χρυσό και δύο χάλκινα μετάλλια και θα στρέψει πλέον την προσοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης.

Η Αννα Αυγούστα Βλάχου συνδύασε με πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών τη συμμετοχή της στον τελικό των 50μ. πεταλούδα. Η αθλήτρια του Ολυμπιακού τερμάτισε έβδομη με 26.56 και κατέρριψε το 26.58 που είχε σημειώσει η Γεωργία Δαμασιώτη στις 2 Μαϊου στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια του μίτινγκ «Ακρόπολις». Η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο πανηγύρισε τον τρίτο της τίτλο στους αγώνες, κατακτώντας την πρώτη θέση με 25.63, με δεύτερη τη Σλοβάκα Ταμάρα Ποτότσκα (25.86) και τρίτη την Τσέχα Νταρίνα Ναμποϊτσένκο (25.90).

Ο μεγάλος σταρ της διοργάνωσης φύλαξε το... καλύτερο για το τέλος. Ο Ρουμάνος Ολυμπιονίκης Νταβίντ Ποποβίτσι έκανε τρομερή κούρσα στα 100μ. ελεύθερο και πήρε την πρώτη θέση με 46.71, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης στην κατηγορία ανδρών, βελτιώνοντας το 46.86 που είχε ο ίδιος από τις 13 Αυγούστου 2022 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.