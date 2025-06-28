ΟΦΗ: «Προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για συνιδιοκτησία του Κωνσταντίνου Κωστούλα»

Σέ δημοσίευμα της, η εφημερίδα SportDay αναφέρει ότι ο ΟΦΗ είναι κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίνου Κωστούλα, με τον «Όμιλο» να κάνει δικό του τον αμυντικό του Ολυμπιακού με ένα μοντέλο συνιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ φέρεται έτοιμος να αποκτήσει μέρος των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με την προοπτική είτε να αγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό στο μέλλον, είτε να επιστρέψει ο παίκτης στον Πειραιά με συγκεκριμένο αντάλλαγμα, αναλόγως της εξέλιξής του.

Ο Κωστούλας, που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους του εξωτερικού —ανάμεσά τους η Βασιλεία, η Μάλμε, η Ελσίνκι, η Κορτράικ και η Ντε Γκράφτσαπ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολα Σίρα— φαίνεται να έχει κατασταλάξει στον ΟΦΗ, παρά το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων από την Πολωνία και την Κροατία.

Η προοπτική που του προσφέρει η κρητική ομάδα και ο ρόλος που αναμένεται να έχει στο νέο πλάνο του συλλόγου φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Ο ταλαντούχος στόπερ, με σημαντικές παραστάσεις από τις μικρές εθνικές και την παρουσία του στον Ολυμπιακό Β’, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τον ΟΦΗ να φιλοδοξεί να τον εντάξει στο βασικό του κορμό ενόψει της νέας σεζόν.