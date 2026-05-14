Βόλει: Ξαφνική εξέλιξη στον ΟΦΗ - Αποχωρεί ο προπονητής Γιάννης Καλμαζίδης
clock 18:07 | 14/05/2026
Ο Γιάννης Καλμαζίδης φαίνεται ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Χαράλαμπου Μυτσκίδη στην τεχνική ηγεσία του ΖΑΟΝ, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Κηφισιάς.

Κατά συνέπεια, ο ομογενής προπονητής αφήνει το Ηράκλειο και τον ΟΦΗ, στον οποίο εργάστηκε με μεγάλη επιτυχία την τελευταία διετία, προκειμένου να αναλάβει το σύλλογο των βορείων προαστίων. Ο Καλμαζίδης πείστηκε από το πλάνο του ΖΑΟΝ κι αποφάσισε να επιστρέψει στο γυναικείο βόλεϊ. Πριν από τον ΟΦΗ είχε εργαστεί στη γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού και την Εθνική Γυναικών (2013-2016).

Σε ανδρικό επίπεδο, έχει περάσει μεταξύ άλλων από Ηρακλή και Ολυμπιακό ως βοηθός του Κρίστιανσον, και από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ενώ εργάστηκε και στο εξωτερικό.

