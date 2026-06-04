Ανδρούτσος ο Player of the Club στον ΟΦΗ

Ο Θανάσης Ανδρούτσος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-26, σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων .
μέσω της λίγκας,Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Player of the Club της Super League ο 29χρονος διεθνής μέσος συγκέντρωσε ποσοστό 23,12% και κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη τον Τιάγκο Νους με 21,05%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1/ Θ. Ανδρούτσος 23,12%
2/ Τ. Νους 21,05%
3/ Τ. Φούντας 12,08%
4/ Ν. Αθανασίου 11,32%
5/ Ε. Σαλσίδο 8,56%
6/ Ζ. Καραχάλιος 6,56%
7/ Ν. Χριστογεώργος 4,55%
8/ Κ. Κρίσμανιτς 4,28%
9/ Γ. Αποστολάκης 3,11%
10/ Λ. Σενγκέλια 2,42%
11/ Μ. Γκονζάλες 1,52%
12/ Β. Λαμπρόπουλος 1,43%