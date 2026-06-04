Ανδρούτσος ο Player of the Club στον ΟΦΗ

Ο Θανάσης Ανδρούτσος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-26, σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων .

μέσω της λίγκας,Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Player of the Club της Super League ο 29χρονος διεθνής μέσος συγκέντρωσε ποσοστό 23,12% και κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη τον Τιάγκο Νους με 21,05%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1/ Θ. Ανδρούτσος 23,12%

2/ Τ. Νους 21,05%

3/ Τ. Φούντας 12,08%

4/ Ν. Αθανασίου 11,32%

5/ Ε. Σαλσίδο 8,56%

6/ Ζ. Καραχάλιος 6,56%

7/ Ν. Χριστογεώργος 4,55%

8/ Κ. Κρίσμανιτς 4,28%

9/ Γ. Αποστολάκης 3,11%

10/ Λ. Σενγκέλια 2,42%

11/ Μ. Γκονζάλες 1,52%

12/ Β. Λαμπρόπουλος 1,43%