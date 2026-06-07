Το «ύπουλο» σύμπτωμα της αφυδάτωσης που καταλαβαίνεις την τελευταία στιγμή

Καθώς το καλοκαίρι έχει φτάσει πλέον, μαζί του έρχεται και ένας από τους πιο κοινούς κινδύνους για την υγεία: η αφυδάτωση.

Βέβαια, η αφυφάτωση μπορεί να συμβεί χειμώνα-καλοκαίρι. Η πλειονότητα του κόσμου είναι ελαφρώς αφυδατωμένοι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και βιώνουμε συμπτώματα όπως ξηροστομία, ξηρά χείλη, ξηροφθαλμία ή γενικά ξηρότητα στο δέρμα.

Όταν περνάμε σε μέτρια αφυδάτωση, αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να μας επηρεάζει περισσότερο, και στη συνέχεια έχουμε την πιο σοβαρή πλευρά, όπου μπορεί να αρρωστήσετε σημαντικά εξαιτίας της.

Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης

Ο στεγνός λαιμός είναι η πιο προφανής ένδειξη, αν και υπάρχουν άλλα ανεπαίσθητα και ξαφνικά συμπτώματα που μαρτυρούν ότι το σώμα σας ζητάει περισσότερο νερό.

Ένα σημάδι που παραβλέπουμε συχνά είναι η αλλαγή στη διάθεση. Όταν είμαστε αφυδατωμένοι, είμαστε πιο ανήσυχοι ή ευερέθιστοι.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας είναι πολύ ευαίσθητος αναφορικά με τα επίπεδα ενυδάτωσής του. Για παράδειγμα, είναι κοινό το αίσθημα έντασης ή εκνευρισμού κατά το ξύπνημα, ειδικά τα ζεστά πρωινά του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιείτε ένα ποτήρι νερό.

Οι πονοκέφαλοι είναι ένα ακόμη κοινό σύμπτωμα, ακόμη και με σχετικά μικρή αφυδάτωση. Όταν το συνολικό νερό του σώματός μας μειώνεται, ο εγκέφαλος αφυδατώνεται ελαφρώς και μπορεί να υπάρξει μια παροδική συρρίκνωση του εγκεφαλικού ιστού.

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Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πίεση στην εσωτερική επένδυση του εγκεφάλου, μειωμένη ροή αίματος και αυξημένη ευαισθησία στον πόνο.

Οι μυϊκές κράμπες και η αίσθηση μυρμηγκιάσματος στα άκρα μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν προειδοποιητικό καμπανάκι.

Η ισορροπία του σώματος σε νερό και ηλεκτρολύτες –άλατα απαραίτητα για τη λειτουργία των μυών– διαταράσσεται όταν η πρόσληψη υγρών είναι ανεπαρκής.

«Αν δεν αραιωθούν οι ηλεκτρολύτες από το νερό και είναι πολύ συμπυκνωμένοι, επειδή δεν έχετε πιει αρκετό νερό, αυτό μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις κραμπών και μυρμηγκιάσματος στο σώμα σας. Τα νεύρα που ελέγχουν τους μυς δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά, και συχνά οι μύες αρχίζουν να συσπώνται (να μπλοκάρουν), επειδή απλώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν», εξηγεί στο Indy100 ο γενικός ιατρός Dr Naveed Asif.

Τέλος, η κόπωση, η κούραση και ο λήθαργος είναι πρώιμες ενδείξεις αφυδάτωσης, όπως επίσης και ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός.

Για το τελευταίο, ο Dr Coyne εξηγεί ότι η καρδιά εργάζεται σκληρότερα για να διατηρήσει την αρτηριακή πίεση και την παροχή αίματος στα ζωτικά όργανα όταν τα επίπεδα των υγρών είναι χαμηλά.

Ο Dr Asif προσθέτει: «Το σώμα απελευθερώνει επίσης επιπλέον ορμόνες του στρες, όπως αδρεναλίνη, ενδορφίνες και κορτιζόλη, για να προσπαθήσει να επιταχύνει την καρδιά και τη διαδικασία αύξησης της παροχής ζωτικού αίματος, καθώς και των σχετικών αλάτων και υγρών, στους ζωτικούς μύες και τα όργανά μας».

Το τεστ για να δείτε αν έχετε αφυδάτωση

Η ελαστικότητα του δέρματός σας μπορεί, επίσης, να προσφέρει στοιχεία. Yπάρχει, μάλιστα, μια απλή δοκιμή που μπορείτε να κάνετε.

«Όταν υποψιαζόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αφυδατωμένοι, τσιμπάμε απαλά το δέρμα, συνήθως στο πίσω μέρος του χεριού του ασθενούς, και μετά το αφήνουμε. Σε ένα καλά ενυδατωμένο άτομο, το δέρμα επανέρχεται γρήγορα. Όταν οι άνθρωποι είναι λίγο αφυδατωμένοι, χρειάζεται λίγος χρόνος για να επανέλθει», εξηγεί ο Dr Hugh Coyne.

Βέβαια, το τεστ αυτό δεν είναι τόσο αξιόπιστο σε ηλικιωμένους ενήλικες, οι οποίοι χάνουν φυσιολογικά την ελαστικότητα του δέρματος με την πάροδο του χρόνου.

Πρακτικές συμβουλές για να παραμείνετε ενυδατωμένοι

Για την προληπτική καταπολέμηση της αφυδάτωσης κατά τη διάρκεια του θερμού καιρού, οι ειδικοί προσφέρουν αρκετές πρακτικές συμβουλές:

Μην περιμένετε μέχρι να διψάσετε: Η δίψα μπορεί να είναι ένας αναξιόπιστος δείκτης, ειδικά για τους ηλικιωμένους. Συνιστάται κάθε φορά που πιάνετε το ποτήρι με το νερό να πίνετε τουλάχιστον 10 γουλιές και να το κάνετε τακτικά.

Χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα για το δέρμα σας.

Λάβετε υπόψη τους ηλεκτρολύτες κατά την άσκηση: Για προπονήσεις που διαρκούν λιγότερο από μία ώρα, το νερό είναι συνήθως αρκετό. Ωστόσο, ο Dr Coyne συνιστά ένα αθλητικό ποτό με υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες για μεγαλύτερης διάρκειας τρέξιμο ή ποδηλασία.

Δημιουργήστε ένα πιο δροσερό περιβάλλον σε εσωτερικούς χώρους κρατώντας τα στόρια κατεβασμένα και χρησιμοποιώντας κλιματισμό ή ανεμιστήρα.

Παρακολουθήστε το χρώμα των ούρων σας: Τα ούρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαυγή. Όσο πιο σκούρα είναι, τόσο πιο αφυδατωμένοι είστε

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