ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αγοράσατε αυτά τα ροδάκινα και νεκταρίνια, πετάξτε τα αμέσως!

Σε άμεση ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βιολογικών φρούτων προχώρησε ο γαλλικός κολοσσός των σούπερ μάρκετ Carrefour, έπειτα από τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι τα προϊόντα έχουν μολυνθεί με υπολείμματα ορυκτελαίων (MOH), γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ελεγκτικές αρχές.

Η επίσημη προειδοποίηση αφορά προσυσκευασμένα φρούτα (σε συσκευασίες των 4 τεμαχίων) της σειράς Carrefour Bio.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν άμεσα τις προμήθειές τους, καθώς η κατανάλωση των συγκεκριμένων παρτίδων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Ποια προϊόντα αποσύρονται από τα ράφια

Η ανάκληση επικεντρώνεται αποκλειστικά σε δύο κωδικούς προϊόντων με τα εξής στοιχεία:

Βιολογικά Νεκταρίνια Carrefour BioΑριθμός παρτίδας (Batch): 48661Barcode: 3276550054122

Βιολογικά Ροδάκινα Carrefour BioΑριθμός παρτίδας (Batch): 48607Barcode: 3276550054078

Τι είναι τα ορυκτέλαια και πώς βρέθηκαν στα φρούτα;

Οι υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (Mineral Oil Hydrocarbons - MOH) είναι χημικά μείγματα που παράγονται κυρίως από τη διύλιση του αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ασφάλειας τροφίμων, η μόλυνση των φρούτων μπορεί να προήλθε από τρεις πιθανές πηγές:

Λιπαντικά μηχανημάτων: Διαρροή ή χρήση μη εγκεκριμένων ελαίων κατά τη συγκομιδή ή τη διαλογή.

Μελάνια συσκευασίας: Μεταφορά χημικών από τα χαρτόνια ή τις ετικέτες των συσκευασιών.

Περιβαλλοντική ρύπανση: Έκθεση των καλλιεργειών σε καυσαέρια ή βιομηχανικά κατάλοιπα.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τη συσσώρευση ορισμένων τύπων ορυκτελαίων στον ανθρώπινο οργανισμό (κυρίως στο συκώτι και τους λεμφαδένες), μερικοί εκ των οποίων θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνοι.Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Η διοίκηση της Carrefour και οι αρμόδιοι φορείς εξέδωσαν σαφείς οδηγίες προς το καταναλωτικό κοινό

Μην καταναλώσετε τα φρούτα αν διαπιστώσετε ότι ανήκουν στις παραπάνω παρτίδες.Επιστρέψτε τα προϊόντα στο πλησιέστερο κατάστημα της αλυσίδες

Αποζημίωση

Οι αγοραστές δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν, ακόμη και χωρίς την επίδειξη της απόδειξης αγοράς.Οι έλεγχοι στις αποθήκες και τα logistics centers της εταιρείας συνεχίζονται για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν διοχετευτεί στην αγορά άλλες μολυσμένες παρτίδες.

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