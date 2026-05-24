O σωστός τρόπος να παίρνεις ασβέστιο που κανείς δεν τον ξέρει

Πώς η σωστή δοσολογία, ο χρόνος λήψης και η παρουσία βιταμίνης D μπορούν να καθορίσουν αν το ασβέστιο θα απορροφηθεί πραγματικά από τον οργανισμό ή θα πάει χαΤο σώμα δεν παράγει ασβέστιο από μόνο του, επομένως πρέπει να προέρχεται από πηγές τροφίμων όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, φυλλώδη λαχανικά ή εμπλουτισμένες φυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν άτομα που δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά, όπως vegan ή όσοι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες σε ασβέστιο. Υπάρχουν όμως δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το πώς το σώμα σας χρησιμοποιεί το ασβέστιο:

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό.

Το σώμα σας μπορεί να απορροφήσει μόνο περίπου 500 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου κάθε φορά. Οι μικρότερες, διαιρεμένες δόσεις απορροφώνται πιο αποτελεσματικά από τις μεγάλες μεμονωμένες δόσεις.

Με άλλα λόγια, η λήψη μεγαλύτερης δόσης ασβεστίου ή η συχνότερη λήψη του δεν θα ενισχύσει τα οστά σας πιο γρήγορα ούτε θα προσφέρει περισσότερα οφέλη για την υγεία. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ποσότητα ασβεστίου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως πέτρες στα νεφρά ή να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά άλλα μέταλλα. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται 1.000–1.200 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου ημερησίως και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2.000 χιλιοστόγραμμα από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των συμπληρωμάτων.

Μπορείτε να υποστηρίξετε την ικανότητα του σώματός σας να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ασβέστιο ακολουθώντας μερικά απλά βήματα:

Λάβετε αρκετή βιταμίνη D . Το σώμα σας χρειάζεται βιταμίνη D για να απορροφήσει το ασβέστιο. Προσπαθήστε να τη λαμβάνετε από εμπλουτισμένα τρόφιμα, ηλιακό φως ή από κάποιο συμπλήρωμα, εάν χρειάζεται.

. Το σώμα σας χρειάζεται βιταμίνη D για να απορροφήσει το ασβέστιο. Προσπαθήστε να τη λαμβάνετε από εμπλουτισμένα τρόφιμα, ηλιακό φως ή από κάποιο συμπλήρωμα, εάν χρειάζεται. Λάβετε ασβέστιο με ένα γεύμα . Αυτό βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου.

. Αυτό βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου. Διαχωρίστε τις δόσεις σας. Εάν ο γιατρός σας συστήσει περισσότερο ασβέστιο, μπορεί να σας προτείνει να το διαιρέσετε σε μικρότερες ποσότητες, λαμβανόμενες κάθε τέσσερις έως έξι ώρες με το φαγητό. Αυτό επιτρέπει στο σώμα σας να το απορροφήσει σταδιακά χωρίς να υπερφορτωθεί ο οργανισμός σας.

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιος τύπος συμπληρώματος ασβεστίου είναι ο καλύτερος για εσάς, μιλήστε με τον γιατρό σας. Ορισμένες μορφές, όπως το κιτρικό ασβέστιο, μπορεί να είναι πιο εύκολα απορροφήσιμες, ειδικά για άτομα με πεπτικά προβλήματα ή χαμηλό οξύ στομάχου.

