Ηλιακή δηλητηρίαση: Τι είναι και πώς μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Μια πάθηση από τον ήλιο -συχνά παρεξηγημένη και υποτιμημένη- είναι η ηλιακή δηλητηρίαση, ένας όρος που περιγράφει μια σοβαρή αντίδραση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Μπορεί να μοιάζει με αλλεργική αντίδραση ή να οδηγήσει σε σοβαρά συστημικά συμπτώματα.

Η ηλιακή δηλητηρίαση αναφέρεται σε μια σοβαρή περίπτωση ηλιακού εγκαύματος, που μπορεί να προκαλέσει συστημικά συμπτώματα πέρα από την ερυθρότητα και τον πόνο του δέρματος. Μπορεί να προκληθεί από παρατεταμένη ή έντονη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, ειδικά σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα ή που δεν προστατεύονται από αντηλιακό.

Σε αντίθεση με ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα, η ηλιακή δηλητηρίαση μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως αφυδάτωση, φουσκάλες, πυρετό ή ναυτία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να προκαλέσει μια φωτοευαίσθητη αντίδραση, ειδικά σε άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα ή έχουν συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ηλιακής δηλητηρίασης;

Η ηλιακή δηλητηρίαση είναι χειρότερη από τα τυπικά ηλιακά εγκαύματα και μπορεί να σηματοδοτεί μια σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση.

Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονη ερυθρότητα και πόνο στο δέρμα

Φουσκάλες ή ξεφλούδισμα του δέρματος

Πρήξιμο στις πληγείσες περιοχές

Πονοκέφαλο ή ζάλη

Πυρετό ή ρίγη

Ναυτία ή έμετο

Ταχυκαρδία ή αφυδάτωση

Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός ωρών από την έκθεση στον ήλιο και μπορεί να επιδεινωθούν τις επόμενες 1-2 μέρες.

Άσχημο ηλιακό έγκαυμα (στα πόδια), που οδήγησε σε ηλιακή δηλητηρίαση

Bigstock

Από τι προκαλείται η ηλιακή δηλητηρίαση;

Η ηλιακή δηλητηρίαση προκαλείται από την υπερβολική έκθεση σε ακτίνες UVA και UVB, αλλά αρκετοί ακόμα παράγοντες κινδύνου μπορούν να αυξήσουν τη σχετική ευπάθεια.

Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν είναι:

Πολύωρη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως χωρίς αντηλιακό

Ανοιχτόχρωμο δέρμα, φακίδες ή ιστορικό ηλιακού εγκαύματος

Είστε σε μεγάλο υψόμετρο ή κοντά σε ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. νερό ή χιόνι)

Παίρνετε φάρμακα όπως αντιβιοτικά, διουρητικά ή ρετινοειδή, που αυξάνουν την ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία

Έχετε υπάρχουσες αυτοάνοσες ή φωτοευαίσθητες δερματικές παθήσεις (π.χ. λύκος)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πολύμορφο εξάνθημα από το φως (PMLE) -μια μορφή αλλεργίας στον ήλιο- μπορεί να μοιάζει ή να εκληφθεί εσφαλμένα ως ηλιακή δηλητηρίαση.

Πώς αντιμετωπίζεται η ηλιακή δηλητηρίαση;

Οι ήπιες περιπτώσεις μπορούν συχνά να αντιμετωπιστούν στο σπίτι, αλλά η σοβαρή ηλιακή δηλητηρίαση απαιτεί ιατρική φροντίδα για την πρόληψη επιπλοκών, όπως λοίμωξη ή αφυδάτωση.

Προτεινόμενες θεραπείες:

Μείνετε εντελώς μακριά από τον ήλιο και ξεκουραστείτε σε ένα δροσερό, σκιερό μέρος

Εφαρμόστε δροσερές κομπρέσες στο δέρμα

Πίνετε πολλά υγρά για να παραμένετε ενυδατωμένοι

Χρησιμοποιήστε αλόη βέρα ή ενυδατικές κρέμες χωρίς άρωμα

Πάρτε από του στόματος αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ιβουπροφαίνη) για να μειώσετε τον πόνο και το πρήξιμο

Αποφύγετε την περαιτέρω έκθεση στον ήλιο μέχρι να επουλωθεί το δέρμα

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν οι φουσκάλες είναι εκτεταμένες, τα συμπτώματα επιμένουν πέραν των 2 ημερών ή εμφανιστούν σημάδια λοίμωξης (πύον, ζέστη, αυξημένος πόνος).

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τη δηλητηρίαση από τον ήλιο;

Η πρόληψη περιλαμβάνει συνεπείς στρατηγικές προστασίας από τον ήλιο, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να πάθετε δηλητηρίαση από τον ήλιο ακόμα και με αντηλιακό;

Ναι, εάν το αντηλιακό δεν είναι ευρέος φάσματος, δεν εφαρμόζεται ξανά κάθε 2 ώρες ή έχει χαμηλό SPF (κάτω από 30).

Πόσο διαρκεί η δηλητηρίαση από τον ήλιο;

Τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν 3 έως 7 ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα. Οι φουσκάλες μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν.

Προκαλεί πάντα η ηλιακή δηλητηρίαση εξάνθημα ή φουσκάλες;

Όχι, ορισμένες μορφές περιλαμβάνουν συστημικά συμπτώματα όπως πυρετό ή ναυτία χωρίς ορατές φουσκάλες στο δέρμα.

Είναι η ηλιακή δηλητηρίαση αλλεργική αντίδραση;

Όχι πάντα. Μερικοί εμφανίζουν φωτοαλλεργικές αντιδράσεις, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε υπερβολική έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, όχι σε ανοσοαπόκριση.

Μπορούν τα παιδιά να πάθουν ηλιακή δηλητηρίαση πιο εύκολα;

Ναι. Το δέρμα των παιδιών είναι πιο ευαίσθητο και μπορεί να μην αναγνωρίσουν τα πρώιμα σημάδια υπερβολικής έκθεσης, γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα.

Συμπέρασμα

Η ηλιακή δηλητηρίαση είναι κάτι περισσότερο από ένα επώδυνο ηλιακό έγκαυμα: μπορεί να σηματοδοτήσει μια σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η άμεση δράση και η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητα βήματα για την προστασία του δέρματος και της συνολικής υγείας σας.

Πηγές:

clevelandclinic.org

aad.org

cdc.gov

mayoclinic.org

nhs.uk

