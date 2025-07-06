4 πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι και τα φοβάται ο σκύλος

Αν με ρωτούσε κάποιος τι κάνω και φοβίζω τον σκύλο μου, θα τον κοιτούσα απορημένη, επικριτικά και θα έφευγα. Η αλήθεια είναι ότι αν το ξανασκεφτόμουν, θα έβρισκα μια φορά. Εκείνη τη μέρα που πήγα τον Άλφι στον κτηνίατρο και προσπαθούσα να τον κρατήσω ακίνητο για να τον εξετάσει ο γιατρός. Είχα όμως άγχος και έκανα τον σκύλο να φοβάται ακόμα περισσότερο.

Κάθε σκυλογονιός προσπαθεί να φτιάξει τις ιδανικές συνθήκες για να νιώθει ο σκύλος του ασφαλής. Διαβάζει, συμβουλεύεται, προσπαθεί, επιμένει, να δώσει στον τετράποδο φίλο του τη ζωή που του αξίζει. Τα λίγα χρόνια που περνάμε μαζί τους είναι θησαυρός, είναι πολύτιμα και δεν πρέπει να αφήνουμε μέρα να περνάει χωρίς να τους δείχνουμε πόσο τα αγαπάμε. Να όμως που κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κάτι και, χωρίς να το θέλουμε, να φοβίζουμε τον σκύλο μας.

Ήδη υπάρχουν κάποια πράγματα που από μόνα τους μπορεί να είναι τρομακτικά για το κατοικίδιο, όπως τα βεγγαλικά, οι αστραπές, οι δυνατοί ήχοι. Καθημερινά όμως, δικές μας συνήθειες και συμπεριφορές γίνονται η αιτία για να φοβάται ο σκύλος. Δείτε ποιες είναι αυτές:

1. Χειριζόμαστε τον σκύλο άτσαλα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τον τραβάμε στη βόλτα, με σκοπό να μην προλαβαίνει να μυρίσει και να κάνει τις ανάγκες του. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στη βόλτα είναι να μην αφιερώνουμε το χρόνο αυτό αποκλειστικά στον σκύλο μας. Βγαίνουμε με άγχος, λιγότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε κανονικά, του φωνάζουμε να κάνει πιο γρήγορα, τον μαλώνουμε που δεν κάνει την ανάγκη του αμέσως μόλις κατέβουμε από το σπίτι. Μια άλλη περίπτωση λάθους χειρισμού του ζώου είναι όταν τον παίρνουμε αγκαλιά, έτσι απλά επειδή αρέσει σε εμάς, χωρίς να είναι για εκείνον η πιο βολική στιγμή. Τέλος, μπορεί να τον χαϊδεύουμε ή να παίζουμε μαζί του πιο άγρια και επιθετικά από όσο μπορεί να αντέξει. Εμείς το κάνουμε από υπέρμετρη χαρά, εκείνος όμως θα προτιμούσε πιο απαλά χάδια. Ο σκύλος φτάνει στο σημείο να φοβάται όταν ο τρόπος που του φερόμαστε ξεπερνάει τα όριά του. Επιπλέον, όταν καταλαβαίνει τη δική μας ένταση, δεν μπορεί να διαχωρίσει αν φταίει εκείνος ή κάποιος εξωτερικός παράγοντας.

Πώς θα το διορθώσετε: Πριν ασχοληθείτε με τον σκύλο, πάρτε μια ανάσα, σβήστε τα προβλήματα που έχετε στο μυαλό σας και δώστε του απερίσπαστα την προσοχή σας. Αν δείτε ότι κάτι τον ενοχλεί, σταματήστε το και προσεγγίστε τον πιο ήρεμα.

2. Τον αφήνουμε μόνο του συχνά. Ανεξάρτητα από το πόσο μένει μόνος, ο σκύλος μπορεί να νιώσει ανασφάλεια και άγχος αποχωρισμού. Ο σκύλος φοβάται ότι τον εγκαταλείψατε, ότι δεν θα επιστρέψετε και μπορεί να το εκφράσει με διάφορους τρόπους όπως να κλαίει, να γαβγίζει, να ξεσπάει το φόβο του κάνοντας ζημιές.

Πώς θα το διορθώσετε: Για να τον βοηθήσετε, θα πρέπει να διαμορφώσετε το πρόγραμμά σας και να βγαίνετε περισσότερες βόλτες, αλλά και να του δίνετε παιχνίδια για να εκτονώνει την ενέργειά του ενώ λείπετε. Αν δεν δείτε πρόοδο, ζητήστε βοήθεια από έναν εκπαιδευτή.

3. Δεν ακολουθούμε μια ρουτίνα. Οι σκύλοι είναι ζώα ρουτίνας, που σημαίνει ότι τους αρέσει και χρειάζονται να έχουν ένα πρόγραμμα, προκειμένου να νιώθουν ασφάλεια. Πρέπει να έχουν σταθερές ώρες στο φαγητό, τη βόλτα, στον ύπνο. Σε διαφορετική περίπτωση, νιώθουν ανυπομονησία για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, που εύκολα μπορεί να γίνει αγωνία και να εξελιχθεί σε φόβο.

Πώς θα το διορθώσετε: Από τις πρώτες μέρες της κοινής σας ζωής, βρείτε ένα πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί και ταυτόχρονα θα καλύπτει τις ανάγκες του σκύλου. Προσπαθήστε να το τηρείτε και μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος, να το αλλάξετε. Ακόμα και στο νέο πρόγραμμα, το σημαντικό είναι να είστε εκεί για τον σκύλο σας και να του παρέχετε τροφή, νερό, καθαριότητα, βόλτα και πολλά χάδια.

4. Τον κάνουμε μπάνιο με το ζόρι. Εδώ λογικό είναι να πείτε: “Και τι σημαίνει αυτό; Θα μείνει για πάντα βρώμικος;” Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές, ο λόγος που αντιπαθεί το μπάνιο και το grooming είναι επειδή τα έχει συνδυάσει με νεύρα και φωνές. Σκεφτείτε την τελευταία φορά που έπεσε στις λάσπες, πώς τον οδηγήσατε στο μπάνιο. Είχε ζεστό νερό; Τον τρίψατε απαλά; Του είπατε γλυκά λογάκια; Ή απλά ήσασταν πολύ έξαλλοι για όλο αυτό; Όταν προσπαθήσατε να του κόψετε τα νύχια, τον ματώσατε; Του δώσατε λιχουδιές; Τον πήρατε αγκαλιά πριν; Είναι λογικό ο σκύλος να φοβάται, αν τον βουτήξετε ξαφνικά και τον βάλετε κάτω από το κρύο νερό.

Πώς θα το διορθώσετε: Καλό θα είναι να μην περιμένετε να λερωθεί ο σκύλος για να τον πάτε άρον άρον για μπάνιο. Λογικά, θα σας ακολουθεί στο μπάνιο, οπότε ένα πρώτο βήμα έχει γίνει. Πάρτε μερικές λιχουδιές μαζί, για να συνδέσει τον χώρο με εσάς και τις λιχουδιές. Ανοίξτε το νερό, ώστε να ακούσει τον ήχο, αρχίστε να τον βρέχετε με το ντους, ήρεμα και μόνο αν δεν δείξει φόβο. Αν δείτε ότι τρέμει ή θέλει να φύγει, μην τον πιέσετε να μείνει. Κάντε ένα βήμα τη φορά και ενθαρρύνετε τον σκύλο σας να το συνηθίσει.

Κούρεμα, νύχια, μπάνιο: Σε τι ωφελεί να ξεκινήσετε νωρίς το grooming στο κουτάβι σας

Έναν σκύλος που κάθεται φρόνιμος ενώ του κόβουν τα νύχια και τον κάνουν μπάνιο, είναι επειδή ίσως έμαθε το grooming όταν ήταν κουτάβι.

Τώρα που διαβάσατε αυτό το άρθρο ίσως αναγνωρίσετε μερικά πράγματα που έχετε κάνει κι εσείς, με αποτέλεσμα να έχει φοβηθεί ο σκύλος σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε τρόπο συμπεριφοράς και χειρισμού του, έτσι ώστε να επικοινωνείτε καλύτερα μαζί του.

Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά

Το Ισραήλ διαμορφώνει την απάντησή του στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Πειραιάς: «Τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;» – Συγκλονίζει η 14χρονη