Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την καρδιά

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επιβαρύνει – μεταξύ άλλων – και την καρδιά. Ερευνητές που χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία καρδιάς αναφέρουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να συνδέεται με πρώιμα σημάδια καρδιακής βλάβης, σύμφωνα με μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Radiology, περιοδικό της Radiological Society of North America (RSNA).

Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας ενδέχεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση διάχυτης μυοκαρδιακής ίνωσης, μια μορφή ουλής στον καρδιακό μυ που μπορεί να προηγηθεί της καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως κι ενώ αυξανόμενος όγκος στοιχείων συνδέει την κακή ποιότητα του αέρα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι υποκείμενες αλλαγές στην καρδιά που προκύπτουν από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι σαφείς.

«Γνωρίζουμε ότι η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου καρδιακής προσβολής», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Kate Hanneman, M.D., M.P.H., από το Department of Medical Imaging του Temerty Faculty of Medicine στο University of Toronto. «Θέλαμε να κατανοήσουμε πού οφείλεται αυτός ο αυξημένος κίνδυνος σε επίπεδο ιστού».

Πώς επιβαρύνεται η καρδιά από την ατμοσφαιρική ρύπανση;

Για αυτόν τον λόγο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μια μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης, για να ποσοτικοποιήσουν την ίνωση του μυοκαρδίου και να αξιολογήσουν τη συσχέτισή της με τη μακροχρόνια έκθεση σε σωματίδια γνωστά ως PM2.5. Με διάμετρο 2,5 ή μικρότερη, τα σωματίδια PM2.5 είναι αρκετά μικρά ώστε να εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων.

Οι ερευνητές θέλησαν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε άτομα με καρδιακές παθήσεις, οπότε η ομάδα μελέτης περιελάμβανε 201 υγιείς συμμετέχοντες και 493 ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια ασθένεια που, όπως εξηγούν οι ερευνητές, δυσκολεύει την καρδιά να αντλήσει αίμα.

Η υψηλότερη μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια φάνηκε να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα μυοκαρδιακής ίνωσης τόσο στους ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια όσο και στους υγιείς συμμετέχοντες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μυοκαρδιακή ίνωση μπορεί να είναι ένας υποκείμενος μηχανισμός μέσω του οποίου η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγεί σε καρδιαγγειακές επιπλοκές. Οι μεγαλύτερες επιδράσεις παρατηρήθηκαν στις γυναίκες, στους καπνιστές και στους ασθενείς με υπέρταση.

Παράγοντας κινδύνου;

Τα νέα ευρήματα επισημαίνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσε να αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, συμβάλλοντας στον υπολειπόμενο κίνδυνο που δεν εξηγείται από τους συμβατικούς κλινικούς παράγοντες πρόβλεψης, όπως το κάπνισμα ή η υπέρταση, σημειώνουν οι ερευνητές.

«Ακόμη και οι μέτριες αυξήσεις στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης φαίνεται να έχουν μετρήσιμες επιπτώσεις στην καρδιά» δήλωσε χαρακτηριστικά η Δρ. Hanneman. «Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι η ποιότητα του αέρα ενδεχομένως να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις δομικές αλλαγές της καρδιάς, αυξάνοντας πιθανώς τον κίνδυνο για μελλοντικές καρδιαγγειακές παθήσεις» καταλήγει η ίδια.

Πηγή: vita.gr

