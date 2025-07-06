Η Μάρα Δαρμουσλή αποκάλυψε τη μάχη που έδινε με τη νευρική ανορεξία

Για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με τη νευρική ανορεξία, μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή στην εφημερίδα «On Time» και αποκάλυψε πως έφτασε να ζυγίζει 47 κιλά.

«Ήμουν 1,72 τότε, 52 κιλά και η κοπέλα πριν από μένα, από το Καζακστάν, ήταν 1,82 και είχε το ίδιο βάρος. Άρχισα κάθε φορά να κόβω, να κόβω, σε σημείο που μετά την πρώτη εβδομάδα δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Δεν άντεχα το φως του ήλιου, ο ήλιος με ενοχλούσε», εξήγησε.

Η Μάρα Δαρμουσλή επέστρεψε στην Ελλάδα μόλις 47 κιλά, με σοβαρό πρόβλημα στο ορμονικό της σύστημα. «Ο μάνατζέρ μου, μου είπε "πώς έγινες έτσι; Είσαι σαν κρεμάστρα". Κι αυτή ήταν η σφαλιάρα που χρειαζόμουν, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, γιατί εγώ έχανα τα κιλά για να είμαι σωστή επαγγελματίας», σημείωσε.

Μαντά για τον πρώην σύζυγό της: «Η τελευταία φράση του πριν φύγει ήταν “τα είπαμε όλα”»