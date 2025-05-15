Γιατί είναι χαζομάρα να τρώμε junk food;

Εκτός από τις ήδη γνωστές βλαβερές συνέπειες που γνωρίζουμε ήδη ότι έχει το junk food, νέα έρευνα έρχεται να αποκαλύψει ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την… εξυπνάδα μας!

Μία διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και επεξεργασμένη ζάχαρη έχει αρνητικές συνέπειες στο σώμα μας και αυτό είναι ευρέως γνωστό, τι γίνεται όμως με το μυαλό μας; Η πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Obesity διαπίστωσε και κάτι ακόμη.

Για πρώτη φορά, αποκαλύφθηκε ότι το πρόχειρο φαγητό επηρεάζει αρνητικά και ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου μας, λένε οι ερευνητές.

Η έρευνα

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας, μελετητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ έδειξαν ότι η διατροφή με υψηλά ποσοστά λιπαρών και ζάχαρης σχετίζεται με εξασθένηση της μνήμης, καθώς και της ικανότητας προσανατολισμού στον χώρο.

Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 120 νέοι ενήλικες, 18-38 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατανάλωση λιπαρών και ζάχαρης τους τελευταίους 12 μήνες.

Στη συνέχεια, φορώντας κράνος εικονικής πραγματικότητας και χρησιμοποιώντας έναν μοχλό, οι συμμετέχοντες έπρεπε να πλοηγηθούν μέσα σε έναν τρισδιάστατο λαβύρινθο, για να βρουν ένα σεντούκι θησαυρού.

Η διαδικασία επαναλήφθηκε έξι φορές. Αν έβρισκαν τον θησαυρό μέσα σε τέσσερα λεπτά, προχωρούσαν στην επόμενη δοκιμή. Αν δεν τα κατάφερναν, μεταφέρονταν αυτόματα στο σημείο του σεντουκιού, για να παρατηρήσουν τα γύρω σημεία.

Στην έβδομη και τελευταία δοκιμή, το σεντούκι αφαιρέθηκε και οι συμμετέχοντες έπρεπε να εντοπίσουν το σημείο που πίστευαν ότι βρισκόταν.

Τα ευρήματα

Ακόμα και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν ο Δείκτης Μάζας Σώματος και η λειτουργική μνήμη, όσοι είχαν υψηλότερο σκορ στην κατανάλωση λιπαρών και τροφών με επεξεργασμένη ζάχαρη, τα πήγαν σημαντικά χειρότερα στον εντοπισμό του σημείου. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε ότι όσοι είχαν καταναλώσει λιγότερη ζάχαρη και λιπαρά είχαν πολύ καλύτερη απόδοση.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μια διατροφή, πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη, επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία του ιππόκαμπου, του μέρους του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη και τον χωρικό προσανατολισμό, προκαλώντας φλεγμονή.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους, μια κακή διατροφή μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη γνωστική λειτουργία, πριν ακόμη καλά-καλά οδηγήσει στην εμφάνιση άλλων μεταβολικών καταστάσεων.

Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της υγιεινής διατροφής για την υγεία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία, όταν η γνωστική λειτουργία συνήθως είναι άθικτη, ενώ τονίζει πως παραμένει σημαντικό να τρεφόμαστε υγιεινά γενικότερα, ώστε να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας από μία πιθανή μελλοντική γνωστική έκπτωση.

Πηγή: vita.gr

