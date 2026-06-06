Είστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν

Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο περιορισμένος χρόνος ξεκούρασης και οι έντονοι ρυθμοί ζωής οδηγούν πολλούς από εμάς να αισθανόμαστε μόνιμα εξαντλημένοι. Έτσι, η χρόνια κόπωση έχει γίνει ένα από τα πιο συχνά «συμπτώματα» της σύγχρονης καθημερινότητας. Είναι, όμως, αποκλειστικά απόρροια των παραπάνω παραγόντων;

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, δεν είναι πάντα έτσι. Όπως διαπιστώθηκε, η κόπωση δεν σχετίζεται πάντα μόνο με την έλλειψη ύπνου ή ανάπαυσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδέεται και με διατροφικές ελλείψεις, όπως η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα) και φυλλικού οξέος (οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, εσπεριδοειδή).

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Hiroaki Kanouchi, από τη Μεταπτυχιακή Σχολή Ανθρώπινης Ζωής και Οικολογίας του Osaka Metropolitan University, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη διατροφική κατάσταση, τις ελλείψεις υδατοδιαλυτών βιταμινών και την κόπωση.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στην ομοκυστεΐνη, έναν βιοδείκτη που αυξάνεται όταν υπάρχουν ελλείψεις σε βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ. Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 600 υγιείς Ιάπωνες, στους οποίους μετρήθηκαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 στο αίμα.

Παράλληλα, οι ερευνητές αξιολόγησαν την κόπωση και το κίνητρο των συμμετεχόντων με ειδικά ερωτηματολόγια και κλίμακες αξιολόγησης. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος, ανεξάρτητα από το φύλο.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ξεχωριστά τα δεδομένα για άνδρες και γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κόπωση, όπως η ηλικία, η διάρκεια του ύπνου, ο φόρτος εργασίας και οι διατροφικές συνήθειες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στους άνδρες τα υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης συσχετίστηκαν με αυξημένη σωματική κόπωση, ενώ στις γυναίκες συνδέθηκαν με μειωμένο κίνητρο.

«Αυτή η πιθανή σχέση μεταξύ της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος και της κόπωσης σε υγιή άτομα μπορεί να αποτελεί την πρώτη αναφορά του είδους της», δήλωσε ο καθηγητής Kanouchi. Όπως εξήγησε, τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα έχουν μέχρι σήμερα συνδεθεί κυρίως με κινδύνους όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η άνοια και τα κατάγματα. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η ομοκυστεΐνη μπορεί να έχει σημασία και για την καθημερινή αίσθηση κόπωσης και έλλειψης κινήτρου.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στην κόπωση και στο κίνητρο. Για να προληφθεί η αύξηση των επιπέδων ομοκυστεΐνης, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ελλείψεις βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος. Η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής σε καθημερινή βάση είναι απαραίτητη», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Η διατροφή στο επίκεντρο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ισορροπημένη διατροφή παραμένει βασικός παράγοντας για τη διατήρηση της ενέργειας και της καλής λειτουργίας του οργανισμού. Τροφές όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά αποτελούν βασικές πηγές βιταμίνης Β12, ενώ το φυλλικό οξύ βρίσκεται κυρίως στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και στα όσπρια.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι ελλείψεις αυτές προκαλούν άμεσα χρόνια κόπωση, αλλά αναδεικνύει μια πιθανή σύνδεση που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

Πηγή: ygeiamou.gr

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