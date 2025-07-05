Το καλοκαίρι του 2025 θα έχει τρεις από τις πιο σύντομες ημέρες στην ιστορία

Η Γη αναμένεται να έχει τρεις αξιοσημείωτα μικρότερες από το μέσο όρο ημέρες τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η περιστροφή της επιταχύνεται απροσδόκητα, σύμφωνα με επιστήμονες.

Η ημερήσια περιστροφή της της Γης ισοδυναμεί κανονικά με περίπου 86.400 δευτερόλεπτα -ή 24 ώρες-, αλλά τρεις ημέρες αυτό το καλοκαίρι θα δούμε μείωση έως και 1,51 χιλιοστών του δευτερολέπτου από το ρολόι, σύμφωνα με μια έκθεση του Popular Mechanics, που αναμεταδίδει η New York Post.

Η Διεθνής Υπηρεσία Συστημάτων Εναλλαγής και Αναφοράς εντόπισε τις τρεις ημέρες του καλοκαιριού του 2025 που θα είναι «θύματα» της χρονικής μείωσης.

Πρόκειται για τις εξής τρεις ημερομηνίες:

9 Ιουλίου

22 Ιουλίου

5 Αυγούστου

Κατά τις ημερομηνίες αυτές η Σελήνη θα βρίσκεται στο μέγιστο σημείο της απόστασής της από τον ισημερινό, γεγονός που θα επηρεάσει τον ρυθμό περιστροφής της Γης, ανέφερε η έκθεση.

Πέρυσι η συντομότερη ημέρα

Η συντομότερη ημέρα που καταγράφηκε από το 2020 ήταν η 5η Ιουλίου 2024, η οποία ήταν 1,66 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερη από τον μέσο όρο, με τους ειδικούς να μην μπορούν να προσδιορίσουν τον λόγο για την αυξημένη επιτάχυνση.

«Κανείς δεν το περίμενε αυτό» δήλωσε στο TimeandDate.com ο Λεόνικ Ζότοφ, ειδικός στην περιστροφή της Γης από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σχετικά με την τάση επιτάχυνσης.

«Η αιτία αυτής της επιτάχυνσης δεν εξηγείται. Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι κάτι μέσα στη Γη. Τα ωκεάνια και ατμοσφαιρικά μοντέλα δεν εξηγούν αυτή την τεράστια επιτάχυνση», πρόσθεσε ο Ζότοφ.

Οι επίσημοι χρονομέτρες της Γης ίσως χρειαστεί να λάβουν ένα πρώτο δραστικό μέτρο για να συμβαδίσουν με τον νέο ρυθμό, εισάγοντας ένα «αρνητικό δευτερόλεπτο άλματος» το 2029, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature πέρυσι.

Δεν κινδυνεύουμε, αλλά είναι κάτι το αξιοσημείωτο

«Αυτή είναι μια άνευ προηγουμένου κατάσταση και μια μεγάλη υπόθεση» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και γεωφυσικός στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Duncan Agnew.

«Δεν είναι κάποια τεράστια αλλαγή στην περιστροφή της Γης που θα οδηγήσει σε κάποια καταστροφή ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι αξιοσημείωτο. Είναι μια ακόμη ένδειξη ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ασυνήθιστη εποχή», σημείωσε.

