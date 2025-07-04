Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έκλεισαν 26 χρόνια γάμου
clock 23:00 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz βρίσκονται ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ. Ο διάσημος πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας συμπληρώνουν σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου, 26 χρόνια έγγαμου βίου. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μάλιστα, δεν ξέχασε να ευχηθεί δημόσια στη γυναίκα του και μέσα από τα social media.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης στις 4 Ιουλίου 1999 στην Ιρλανδία, έχοντας ήδη αποκτήσει τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν.

Με αφορμή την επέτειο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στη Βικτόρια.

«26 χρόνια πριν, σαν σήμερα μου είπες “ναι”. Ευτυχισμένη επέτειο και σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα όμορφα παιδιά μας και χτίσαμε τη ζωή που έχουμε μαζί. Σε αγαπώ λαίδη Μπέκαμ», σημείωσε χαρακτηριστικά.


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.


Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

