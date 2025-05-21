Το ''AI Mode'' μπαίνει στη Google: Αλλάζει ό,τι ξέραμε για το ''γκουγκλάρισμα'' - Το μέλλον της αναζήτησης

Η βασική ιδέα του να «γκουγκλάρεις» κάτι, δηλαδή να πληκτρολογείς λέξεις-κλειδιά και να αναζητάς πληροφορίες μέσω συνδέσμων, εικόνων και αποσπασμάτων, φαίνεται πως σύντομα θα αποτελεί παρελθόν, σύμφωνα με τη Google.

Ο κολοσσός της διαδικτυακής αναζήτησης, σύμφωνα με το CNN, παρουσίασε χθες, Τρίτη το όραμά του για το μέλλον των αναζητήσεων στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας μια σειρά από αλλαγές που στοχεύουν στη μετάβαση από την κλασική μηχανή αναζήτησης σε ένα σύστημα «ψηφιακών πρακτόρων».

Οι νέοι αυτοί «πράκτορες» θα μπορούν να περιηγούνται στον ιστό και να απαντούν σε ερωτήσεις προσαρμοσμένες στο περιβάλλον, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη.

Η στροφή της Google προς την τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει ανησυχία, ιδιαίτερα στους ανεξάρτητους εκδότες, οι οποίοι φοβούνται ότι η κυρίαρχη θέση των απαντήσεων που παράγονται από την AI μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Η Google αντιμετωπίζει περισσότερο ανταγωνισμό από ποτέ

Οι ανακοινώσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας, τονίζουν ότι η πιο σημαντική επιχείρηση της Google αντιμετωπίζει περισσότερο ανταγωνισμό από ποτέ.

Τα chatbots, όπως το ChatGPT και οι μηχανές αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Perplexity, παρουσιάζουν έναν εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και διεκπεραίωσης εργασιών – δύο εργασίες που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της κύριας δραστηριότητας της Google.

Τα πρόσφατα ανακοινωθέντα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ως μια προσπάθεια να αποδείξει ότι η σχεδόν 30 ετών μηχανή αναζήτησής της δεν χάνει τη σημασία της στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Αυτό που μου λέει όλη αυτή η πρόοδος είναι ότι εισερχόμαστε τώρα σε μια νέα φάση της αλλαγής της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, όπου δεκαετίες έρευνας γίνονται πλέον πραγματικότητα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Sundar Pichai, διευθύνων σύμβουλος της Google και της μητρικής της εταιρείας Alphabet, σε συνέντευξη Τύπου πριν από το συνέδριο.

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία AI Mode

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία AI Mode, η οποία προηγουμένως ήταν διαθέσιμη μόνο σε όσους είχαν εγγραφεί για να δοκιμάσουν πρώιμες λειτουργίες μέσω του προγράμματος Labs, σε όλους τους χρήστες των ΗΠΑ μέσω της εφαρμογής Google.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της λειτουργίας AI Mode και μιας τυπικής αναζήτησης Google είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται τα ερωτήματα. Αντί, δηλαδή, να εξετάζει απλώς ολόκληρη την ερώτηση, η λειτουργία AI Mode αναλύει τα ερωτήματα σε επιμέρους θέματα και δημιουργεί πρόσθετες αναζητήσεις με βάση αυτά τα επιμέρους θέματα για να παρέχει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση.

Η Google αναφέρει ότι η λειτουργία AI Mode σύντομα θα αξιοποιήσει το ιστορικό αναζήτησης ενός ατόμου για να εξατομικεύσει περαιτέρω τις απαντήσεις και οι χρήστες θα μπορούν επίσης να τη συνδέσουν με άλλες εφαρμογές της Google, όπως το Gmail.

Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τις ερωτήσεις, η λειτουργία AI Mode αναμένεται να προσφέρει δύο βασικούς νέους τρόπους αναζήτησης: Έναν που ισχυρίζεται ότι θα διεκπεραιώνει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη και έναν άλλο που θα του επιτρέπει να δείχνει στην Google το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας την κάμερα του τηλεφώνου του. Αν και το AI Mode είναι πλέον γενικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ, αυτές οι δύο συγκεκριμένες λειτουργίες θα εξακολουθούν να απαιτούν από τους χρήστες να εγγραφούν στα Labs.

Η τεχνολογία Project Mariner της Google, την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε ως ερευνητικό πρωτότυπο πέρυσι, θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες εργασίες για λογαριασμό ενός ατόμου και να απαντά σε ερωτήσεις που συνήθως απαιτούν πολλαπλά βήματα, υποστηρίζει η εταιρεία.

Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση όπως «Βρείτε δύο προσιτά εισιτήρια για τον αγώνα των Reds αυτή την Κυριακή στο κάτω επίπεδο» και η Google θα αναζητήσει εισιτήρια, θα αναλύσει τις επιλογές και την τιμολόγηση, θα συμπληρώσει αυτόνομα φόρμες και στη συνέχεια θα βγάλει εισιτήρια που ταιριάζουν στα κριτήρια του χρήστη.

Η λειτουργία AI Mode στην εφαρμογή της Google ενισχύεται με μια νέα δυνατότητα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τον κόσμο γύρω τους.

Αν και η οπτική αναζήτηση δεν είναι κάτι νέο για τη Google — καθώς το εργαλείο Lens ήδη δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ρωτούν για ό,τι περιλαμβάνουν οι φωτογραφίες τους. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία πηγαίνει την ιδέα αυτή ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας στη Google τι βλέπει ένα άτομο σε πραγματικό χρόνο.

Η ιδέα είναι να διευκολυνθεί η Google να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με σύνθετες εργασίες που είναι δύσκολο να περιγραφούν – όπως αν το συγκεκριμένο μπουλόνι στην εργαλειοθήκη έχει το σωστό μέγεθος για το πλαίσιο του ποδηλάτου που επισκευάζεται – απλά δείχνοντας το τηλέφωνο και ρωτώντας.

Gemini

Η Google έφερε προηγουμένως αυτή τη λειτουργία οπτικής αναζήτησης στον βοηθό Gemini στο Android, την οποία επεκτείνει τώρα στο iPhone. Αλλά η χθεσινή ανακοίνωση δείχνει ότι η Google τη θεωρεί κλειδί και για το μέλλον της μηχανής αναζήτησης.

Ορισμένες από τις νέες δυνατότητες αναζήτησης επικαλύπτονται με εκείνες που είναι διαθέσιμες στον βοηθό Gemini της Google, προκαλώντας ενδεχομένως σύγχυση στους καταναλωτές. Ο Ρόμπι Στάιν, αντιπρόεδρος προϊόντων για την αναζήτηση της Google, δήλωσε στο CNN ότι η αναζήτηση είναι προσαρμοσμένη για μάθηση, ενώ το Gemini προορίζεται να είναι ένας βοηθός για εργασίες όπως η δημιουργία κώδικα και η συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων εκτός από την απάντηση ερωτήσεων.

