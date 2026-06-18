Πρώην μηχανικός της NASA μετατρέπει drones σε «μηχανές αναδάσωσης»: Φυτεύουν 40 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο

Μια νέα καινοτόμα μέθοδος αναδάσωσης έρχεται να επιταχύνει την αποκατάσταση καμένων και υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, με τη χρήση drones που διασπείρουν σπόρους από αέρος με ταχύτητα και ακρίβεια.

Η τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από πρώην μηχανικό της NASA και αξιοποιείται από την εταιρεία Flying Forests, εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα drones μπορούν να ρίχνουν χιλιάδες σβώλους σπόρων σε ελάχιστο χρόνο, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της βλάστησης ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Το σύστημα βασίζεται σε χαρτογράφηση, δορυφορικά δεδομένα και ανάλυση του εδάφους πριν από κάθε αποστολή, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχούς ανάπτυξης νέας βλάστησης.

Πώς δουλεύει η ιδέα πίσω από τα seed balls



Η βασική μονάδα της διαδικασίας δεν είναι ο σπόρος αυτός καθαυτός, αλλά ένας μικρός σβώλος από πηλό που τον περιβάλλει. Μέσα του υπάρχουν θρεπτικά στοιχεία και υλικά που προστατεύουν τον σπόρο από έντομα ή ζώα, δίνοντάς του χρόνο να «πιάσει» στο έδαφος. Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά εδώ συνδυάζεται με drones και ψηφιακό σχεδιασμό, δημιουργώντας έτσι ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα σποράς.

Πριν από κάθε αποστολή, η ομάδα αναλύει εικόνες από δορυφόρους, δεδομένα εδάφους και πληροφορίες για τη βροχόπτωση, ώστε να αποφασίσει τι θα φυτευτεί και πού. Δεν χρησιμοποιείται παντού το ίδιο είδος φυτού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεκινά πρώτα ένα «προκαταρκτικό» είδος που αντέχει στις δύσκολες συνθήκες και βοηθά το έδαφος να ανακάμψει, πριν περάσει η διαδικασία σε πιο απαιτητικά δέντρα.

Στο Περού, για παράδειγμα, δοκιμές σε περιοχές που είχαν υποστεί ζημιές από παράνομη εξόρυξη έδειξαν ότι μέσα σε λίγες ώρες ένα μόνο drone μπορεί να καλύψει δεκάδες εκτάσεις ρίχνοντας χιλιάδες σβώλους σπόρων. Η διαδικασία δεν σταματά εκεί, αφού η επιτυχία εξαρτάται από τη βροχή, την επιλογή των ειδών και τη μετέπειτα παρακολούθηση της ανάπτυξης.

Η Flying Forests βλέπει το μοντέλο αυτό ως συμπληρωματικό εργαλείο και όχι ως πλήρη αντικατάσταση της παραδοσιακής αναδάσωσης. Εκεί που χρειάζονται χέρια στο έδαφος, τα drones δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία. Όμως μπορούν -πλέον- να ανοίξουν τον (δύσβατο) δρόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οχήματα: Γιατί κάποια αυτοκίνητα έχουν πίσω υαλοκαθαριστήρα και κάποια όχι;