Smishing: Η ηλεκτρονική απάτη που εξαπλώνεται μέσω SMS

Τα παραπλανητικά SMS αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης τα τελευταία χρόνια. Μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δέματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, επιστροφές χρημάτων ή άλλες υποτιθέμενες εκκρεμότητες καταλήγουν συχνά στα κινητά χιλιάδων πολιτών, με κοινό παρονομαστή έναν σύνδεσμο που καλείται ο παραλήπτης να ανοίξει.

Στόχος των επιτήδειων είναι να πείσουν τον χρήστη να πατήσει το συγκεκριμένο link. Μόλις αυτό συμβεί, ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που μοιάζει απόλυτα με την πραγματική ή να ξεκινήσει η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή του.

Έρευνα επιστημόνων από το University College London και το IMDEA Networks, που βασίστηκε σε 1,35 εκατομμύρια αναφορές ύποπτων μηνυμάτων, έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό αυτών αφορούσε απόπειρες εξαπάτησης. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις διεθνώς.

Στην περίπτωση εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού, οι δράστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, να παρακολουθούν τις κινήσεις του χρήστη ή ακόμη και να ελέγχουν εξ αποστάσεως τη συσκευή του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι δυνατόν να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Εξίσου επικίνδυνη είναι η μέθοδος των πλαστών ιστοσελίδων. Οι απατεώνες δημιουργούν αντίγραφα γνωστών τραπεζικών ή άλλων υπηρεσιών και οδηγούν εκεί τα θύματα μέσω του συνδέσμου που περιέχει το SMS. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τα πραγματικά στοιχεία σύνδεσής του, αυτά καταλήγουν απευθείας στα χέρια των δραστών.

Ακόμη και οι πρόσθετοι μηχανισμοί ασφαλείας, όπως οι κωδικοί μιας χρήσης (OTP), δεν αρκούν πάντα για να αποτρέψουν την απάτη. Συχνά οι χρήστες εγκρίνουν συναλλαγές ή συνδέσεις θεωρώντας ότι πρόκειται για δική τους ενέργεια, ενώ στην πραγματικότητα δίνουν άθελά τους πρόσβαση στους επιτήδειους.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μήνυμα που δημιουργεί αίσθηση επείγοντος ή ζητά άμεση ενέργεια. Πριν από οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητα του αποστολέα και να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του μηνύματος μέσω της επίσημης υπηρεσίας ή του οργανισμού που υποτίθεται ότι το απέστειλε.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να μην ανοίγονται σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται σε απρόσκλητα SMS και να μην απαντά κανείς σε αυτά. Οι αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας τονίζουν ότι η ασφαλέστερη επιλογή είναι η πρόσβαση σε τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω των επίσημων εφαρμογών ή πληκτρολογώντας χειροκίνητα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Ένα μόνο κλικ μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να οδηγήσει σε απώλεια προσωπικών δεδομένων ή ακόμη και χρημάτων.

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