Meta: Στήνει ειδικό εργαστήριο «Superintelligence» αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει αναδιοργανώσει την εμπλοκή της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτω από ένα νέο τμήμα που ονομάζεται Meta Superintelligence Labs, σύμφωνα με μια πηγή τη Δευτέρα.

Επικεφαλής του τμήματος θα είναι ο Αλεξάντρ Γουάνγκ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της startup Scale AI για την επισήμανση δεδομένων. Αυτός θα είναι ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της νέας πρωτοβουλίας στον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε η πηγή.

Η υψηλού ρίσκου ώθηση ακολουθεί τις αποχωρήσεις ανώτερων στελεχών και την κακή υποδοχή του τελευταίου μοντέλου ανοικτού κώδικα Llama 4 της Meta, προκλήσεις που επέτρεψαν σε αντιπάλους όπως η Google, η OpenAI και η κινεζική DeepSeek να αποκτήσουν δυναμική στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ζούκερμπεργκ ελπίζει ότι το νέο εργαστήριο θα επιταχύνει τις εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη και θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων χρηματικών ροών από την εφαρμογή Meta AI, τα εργαλεία διαφήμισης εικόνας σε βίντεο και τα έξυπνα γυαλιά.

Το «παιδομάζωμα» της Meta σε ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη

Τον περασμένο μήνα, ο Ζούκερμπεργκ ηγήθηκε προσωπικά μιας επιθετικής επιδρομής για εξασφάλιση κορυφαίων επαγγελματιών, κάνοντας προσφορές για νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Safe Superintelligence (SSI) του συνιδρυτή της OpenAI, Ίλια Σουτσκέβερ, και παίρνοντας συνεντεύξεις πρόσληψης μέσω WhatsApp με πακέτα αμοιβών εκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Scale AI. Εκτός από τον Γουάνγκ και προσωπικό της Scale AI, το νέο τμήμα φέρεται να περιλαμβάνει τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SSI, Ντάνιελ Γκρος.

Σύμφωνα με την πηγή, ο πρώην CEO της GitHub, Νατ Φρίντμαν, θα ηγηθεί των Superintelligence Labs μαζί με τον Γουάνγκ και θα ηγηθεί των εργασιών της εταιρείας σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει επίσης προσλάβει 11 νέους υπαλλήλους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από την OpenAI, την Anthropic και την Google, ανέφερε η πηγή.

Προσέφερε μπόνους υπογραφής 100 εκατ. δολαρίων

Οι νέοι διορισμοί περιλαμβάνουν τους πρώην ερευνητές της DeepMind Τζακ Ράε και Πέι Σαν, αρκετούς απόφοιτους του OpenAI, όπως οι Τζιαχούι Γου, Σουτσάο Μπι, Σεβγκτζια Ζλαο και Χόνγκιου Ρεν, καθώς και τον Τζόελ Πόμπαρ της Anthropic, ο οποίος προηγουμένως πέρασε πάνω από μια δεκαετία στη Meta, σύμφωνα με την πηγή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμεν δήλωσε ότι η Meta είχε προσφέρει στους υπαλλήλους του μπόνους υπογραφής ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να τους προσλάβει.

Αλλά ορισμένοι αναλυτές ανησυχούν ότι το στοίχημα AGI της Meta θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη τραβηγμένο εγχείρημα που θα αποφέρει βραχυπρόθεσμες αποδόσεις. Το άλλο μεγάλο στοίχημά της, η μονάδα Reality Labs, έχει σπαταλήσει περισσότερα από 60 δις δολάρια από το 2020, έχοντας ελάχιστα να παρουσιάσει πέρα από τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban και τα ακουστικά Quest.

Συνολικά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να δαπανήσουν 320 δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη φέτος. Το 2024, η Microsoft ξόδεψε 650 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της Inflection AI, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή Μουστάφα Σουλεϊμάν, ενώ η Amazon απέσπασε βασικά ταλέντα από την Adept.

Ωστόσο, η γραμμή τερματισμού για την AGI παραμένει άπιαστη: Ο επικεφαλής επιστήμονας Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Γιαν ΛεΚουν, δήλωσε ότι οι τρέχουσες μέθοδοι δεν θα είναι αρκετές για να φτάσουμε στο ιερό δισκοπότηρο της τεχνολογίας, ενώ ο Μασαγιόσι Σον της SoftBank τοποθετεί την ανακάλυψη μέσα σε μια δεκαετία.

Πηγή: in.gr

