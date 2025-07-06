Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα ζυμαρικών με θαλασσινά

Υλικά

2 φλ. τσαγιού ζυμαρικά κοντά

1/2 φλ. τσαγιού μαγιονέζα

1/4 φλ. τσαγιού ντρέσινγκ ιταλικής σαλάτας

2 κ. σ. παρμεζάνα τριμμένη

250 γρ. ποικιλία θαλασσινών

1/4 φλ. τσαγιού φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1/2 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1/2 ντομάτα, ψιλοκομμένη

Εκτέλεση

Βράστε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, ώστε να γίνουν al dente.

Βάλτε τη μαγιονέζα σε ένα μπολ και ανακατέψτε με το ντρέσινγκ και την παρμεζάνα

Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατέψτε καλά.

Περιχύστε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα μαγιονέζας και τοποθετήστε στο ψυγείο να κρυώσει.

Πηγή: newsbeast.gr

